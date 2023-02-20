جي 42 توقع شراكة استراتيجية مع مؤتمر الدفاع الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وشركات بيانات وبريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي وجي 42 كلاود التابعة لها عن مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر الدفاع الدولي.

ويوفر المؤتمر منصة عالمية مخصصة تستقطب الخبراء وصناع القرار في قطاع الدفاع بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والتحديات مع مناقشة استراتيجيات الأمن والدفاع لتحقيق السلام العالمي.

وسيبحث المؤتمر من خلال جلساته مواضيع عدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية والتكنولوجيا الحيوية والواقع المعزز، مع تناول الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة في مكان العمل.

وتشارك شركة بيانات، التابعة لـ جي 42 والمختصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والشركة العامة المدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الضوء على محفظتها من هذه الحلول، التي تستهدف قطاعات الدفاع والبيئة والطاقة والمدن الذكية والنقل، وتزود عمليات المسح القائمة على البيانات المكانية بخدمات التحليل والإدارة والنمذجة والتصور والخرائط، من خلال المنتجات الطبغرافية والهيدروغرافية والجوية.

وتشمل عروض الشركة حلول الذكاء التنبؤية، المنصة المتكاملة لتقديم خدمات الحصول على البيانات الشاملة؛ وحلول العمليات الذكية التي تدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ وحلول التنقل الذكية الرائدة في مجال أنظمة القيادة الذاتية والأنظمة غير المأهولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قرارات

وتجمع بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبراء الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات في جميع القطاعات من مختلف المستويات بما يعزز الجانب التجاري ويضفي تأثيراً إيجابياً على المجتمع.

كما تستفيد الشركة من البيانات متعددة المصادر في دعم عمليات اتخاذ القرارات القائمة على التحليلات، وذلك من خلال الرؤية الحاسوبية عالمية المستوى ومنصة التحليلات الشاملة تاك. وتقدم الشركة حلولاً متكاملة في قطاعاتٍ متعددة، لا سيما تلك التي تنطوي على إمكاناتٍ كبيرة لتحقيق النمو المبتكر في السوق، من خلال إنجاز التحول الرقمي باستخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتستفيد بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي من البيانات متعددة المصادر في دعم اتخاذ القرارات القائمة على التحليلات، والتي تسهم بدورها في بلورة السياسات وتوفير مستويات أكبر من السلامة والصحة والسعادة والاستدامة في المجتمعات.

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