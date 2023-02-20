منصور بن زايد يبحث التعاون مع سردار محمدوف

المصدر: عشق أباد - وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في عشق أباد، سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة. ونقل سموه، في بداية اللقاء، إلى رئيس تركمانستان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخالص تمنيات سموه لتركمانستان قيادةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار والتطور، حيث يُولي سموه اهتماماً خاصاً لتطوير هذه العلاقات والرقيّ بها نحو آفاق أوسع، بما يُحقّق التنمية والازدهار لشعبيْ البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائيّ بين البلدين في ظلّ النتائج الإيجابية لزيارة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمانستان إلى دولة الإمارات، والبيان المشترك الذي صدر بمناسبتها، والذي أكّد حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما والمُضي قدماً نحو تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، وتطوير التعاون البنّاء في قطاعاتٍ حيوية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والقطاعين الماليّ والمصرفي.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد غادر العاصمة عشق أباد بعد زيارة قصيرة إلى تركمانستان، وكان في وداع سموه لدى مغادرته، سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان، ورشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وعدد من كبار المسؤولين في تركمانستان.

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