تخريج منتسبي برنامج «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات»

المصدر: دبي - البيان

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احتفت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج منتسبي برنامج «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات»، وذلك في إنجازٍ جديد يُضاف إلى رصيد المؤسسة والجامعة من المبادرات والمشروعات الرامية لتميكن الناشئة والشباب. جاء ذلك تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

رؤية

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: استلهاماً من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نرسي اليوم دعائم نقلةٍ نوعية في منظومة الابتكار التقني الوطنية، بوصلتها الاستراتيجيات الرامية لتعزيز ريادة الدولة وتقدمها، ومحورها تمكين كفاءاتنا الوطنية، وعناوينها الرئيسية المهارات التكنولوجية والحاسوبية والبرمجية المتقدمة.

فخر

وعبر الدكتور العور، عن فخره بتخريج منتسبي برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 36 طالباً من مواطني الدولة ضمن الفئة العُمرية (11 - 15) سنة، تمكنوا من اجتياز المراحل الثلاث للبرنامج بنجاح.

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