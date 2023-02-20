المؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية ينطلق غداً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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ينطلق في دبي غداً، المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر على مدار يومين في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية».

أعلن ذلك اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الريادة والتميز، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال مؤتمر صحفي أمس بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، حيث سيتم انعقاد المؤتمر الإقليمي تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والقيادة العامة لشرطة دبي.

وكشف اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم المتعلقة للملكية الفكرية في دوراته السابقة حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم الأخذ بعدد من التوصيات منها تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وأفاد بأن غرامة تلك الجرائم كانت تتراوح من 5 إلى 10 آلاف درهم وتم تعديلها إلى غرامة تتراوح من 100 ألف إلى مليون درهم بهدف تحقيق الردع المناسب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التوصيات الدولية التي استفادات منها الدول المشاركة.

وقال اللواء العبيدلي «سنقوم خلال المؤتمر بتسليط الضوء على المواضيع المستجدة في مجال الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي والمتيافيرس وغيرها من التقنيات الحديثة، وتأثير عالم الأعمال على هذا المجال».

وأضاف: «كما سيتم تسليط الضوء على دور الشباب وغيرها من المواضيع المهمة، إضافة إلى تقديم ورشة تدريبية خاصة من الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التابعة للإنتربول لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك في إطار التعاون مع الشركاء لبناء القدرات».

وتابع: «يسرني الإعلان عن إقامة حفل تخريج منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية الدفعة السابعة ودبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية الدفعة الأولى والذي سيقام تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم». ولفت اللواء العبيدلي إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام المستجدات في مجال حماية الملكية الفكرية والجرائم الماسة بها.

من جانبها، أشارت فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الجمعية إلى مشاركة نخبة متميزة بالمؤتمر من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية من مختلف دول العالم. وأفادت بأن عدد الجهات المنظمة يبلغ: (7) جهات، بينما عدد الحلقات النقاشية وورش العمل يبلغ (12) جلسة حوارية، فيما يبلغ عدد المتحدثين (31) متحدثاً محلياً ودولياً من معظم دول العالم.

ويصل عدد المشاركين (500) مشارك، إلى جانب (50) جهة حكومية، موضحة أن المؤتمر يستهدف الجهات الخاصة من أكثر من (30) دولة.

ونوهت مريم عبدالله بن لاحج الفلاسي مستشار التميز والأداء المؤسسي في محاكم دبي عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن قضايا الملكية الفكرية أصبحت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية. وأردفت بأن العالم يشهد تطوراً ملحوظاً في التكنولوجيا التي أصبح لها بصمة حاسمة على منظومة الملكية الفكرية.

تخريج

قالت مريم الفلاسي مستشار التميز بمحاكم دبي: سيصاحب المؤتمر الإقليمي الـ12 لمكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية حفل تخريج الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية 12 خبيراً، حيث تم تطوير وتنفيذ الدبلوم مع محاكم دبي، وكذلك تخريج الدفعة الأولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي والبالغ عددهم 16 خبيراً.

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