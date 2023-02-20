تدشين شركة «هيليوتيك» لتصميم وتصنيع الطائرات العمودية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن، عن تدشين شركة هيليو لتقنيات الطيران «هيليوتيك»، إحدى أحدث الإضافات إلى استثماراته وشركاته الاستراتيجية في فعاليات معرض آيدكس 2023 في أبوظبي.

وتتركز أعمال شركة هيليوتك الإماراتية، في مجال تصميم وتصنيع طائرات الإقلاع والهبوط العمودية للاحتياجات المدنية والتجارية والأمنية، والتي سيتركز تصميم وإنتاج طائرات الهليكوبتر المأهولة والمُسيرة عبر استخدام أحدث تكنولوجية المروحيات أحادية المحور.

تصميم

وستضطلع الشركة بتصميم وتكامل وتصنيع مجموعة من المنتجات في قطاع طائرات الهبوط والإقلاع العمودي، وتعرض في منصة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية في جناح مجلس التوازن بمعرض آيدكس، مجموعة مختارة من منتجاتها المخصصة للأسواق غير المدنية.

وعبر طارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن عن سعادته بتدشين شركة هيليوتيك، مؤكداً أن الشركة تمثل إضافة قوية لقطاعات صناعات الطيران والدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهم في تنمية وتنويع اقتصاد أبوظبي.

وأضاف: تتماشى شركة «هيليوتيك» مع استراتيجية صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في قطاعات مجزية مالياً واستراتيجياً عبر شراكات تسهم في دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة «هيليوتيك»، أن تكنولوجيا الطيران والتنقل الحضري جزء من القطاعات الاستراتيجية المهمة للصندوق.

وقال: بدأنا في عام 2019 أول استثمار محوري لنا في مجال صناعة الطائرات المروحية عبر شراكة واستثمار سابق، ولكن نظراً لقيود محددة لشراكاتنا، أوقفنا خططنا الاستثمارية في ذلك المشروع بالاتفاق مع شركائنا. ويُعدّ الاستثمار الجديد في مشروع هيليوتك دليلاً على ثقتنا بأن تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي المتقدمة ستؤدي دوراً رئيساً في مستقبل صناعات الطيران والتنقل والدفاع.

وأضاف: يعتزم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تمكين شركة «هيليوتك» من أن تكون إحدى الشركات الرائدة في صناعة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي، ضمن خريطة عمله الاستراتيجي لتوسيع نطاق الأعمال والتقدم التكنولوجي عبر الاستفادة من دمج الأعمال وخلق فرص التعاون مع عدد من الشركات العالمية التي استثمر بها الصندوق، وضمن خططنا المستقبلية سنستهدف الشراكة مع المستثمرين والمصنعين الدوليين الرائدين في هذا القطاع لتطوير وتوسيع أعمال «هيليوتيك».

محطة

بدوره قال سلطان الكعبي، مستشار أول في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية العضو المنتدب لشركة «هيليوتيك» إن مركز ومصنع الإنتاج والتصميم الجديد لـ«هيليوتك» في المنطقة الحرة لمطار البطين، سيكون محطة انطلاق أعمالنا عبر استكمال النماذج الأولية وتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مضيفاً إن الشركة تخطط لإنشاء شبكة توريد وتصنيع وإنتاج دولية للدخول في الأسواق العالمية.

وأضاف الكعبي: بدأنا اتخاذ خطوات عديدة لبناء فريق مكون من نخبة الخبراء من دول مختلفة والكوادر الإماراتية الشابة الواعدة، إضافةً إلى قيامنا بالعمل مع الشركاء الرائدين العالميين في الصناعة، ونحن واثقون بأننا سنحقق أهدافنا في بدء تصنيع منتجات محددة في عام 2025.

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