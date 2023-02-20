حاكم رأس الخيمة: العلوم دعامة ازدهار المجتمع

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك في حضور سموه أمس انطلاق فعاليات «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» الـ14، والتي ينظمها «مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، وبمشاركة نخبة من أبرز العلماء ومن بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة.

وقال سموه: «تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل».

وأضاف سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون تشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفنا المشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والبحوث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء.

وتشهد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة التي تستمر على مدى 3 أيام في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، ومن ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج، ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية.

وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: فخورون بمسيرة «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز إسهامها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة عن بحوث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع.

وتشهد «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» محاضرتين يلقيهما مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة موضوعات ومن ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وسيتم في الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة «تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة» التي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها للمشاركة في الحدث.

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