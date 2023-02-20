وفد وزارة الداخلية المصري يطلع على إنجازات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع وفد وزارة الداخلية المصرية برئاسة اللواء محمد أحمد محمد أبو زهرة نائب مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة للتدريب على إنجازات شرطة أبوظبي التطويرية باتباعها أحدث الآليات والتقنيات المتطورة وجهودها في إسعاد المتعاملين بتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

والتقى العميد حامد محمد الهاجري مدير مديرية ق7 بقطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني.

واستمع الوفد إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة بحضور عدد من مديري الإدارات.

وزار الوفد إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وكان في استقبالهم العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير الإدارة وعدد من الضباط.

واستمع إلى شرح حول جهود شرطة أبوظبي في تطبيق أفضل البرامج والأنظمة التعليمية والتدريبية، وتعرف على جهود التطوير والتحديث للبرامج التدريبية والتعليمية في الإدارة، كما اطلع الوفد على مرافق إدارة التأهيل الشرطي في العين وتابع العرض التقديمي حول مهام واختصاصات الأقسام، واطلع على مشروع شارع الحس الأمني وميدان التدريب الأمني «بينتبول» وميدان الرماية الافتراضي.

وزار الوفد مديرية ترخيص الآليات والسائقين، واستمع إلى شرح حول تجربة شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات للمتعاملين وإسعادهم .

مهام

وكان العقيد خالد محمد الزعابي مدير إدارة ترخيص السائقين بمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية التقى الوفد الضيف، حيث قدم شرحاً حول مهام المديرية ومنهجية العمل المتبعة لديها لخدمة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم باستخدام أحدث الوسائل المتطورة.

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