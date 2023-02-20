حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة محمد الشامسي

المصدر: (عجمان - وام)

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد سلطان ماجد بن حسن الشامسي، والد كل من سلطان وعبد الله وعبد العزيز الشامسي، وأخ كل من غانم وحسن وعبد الله وراشد الشامسي.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء بمجلس الرقايب بعجمان، أمس، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأبناء وإخوان وأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

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