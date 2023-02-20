تعاون بين «صحة دبي» ومؤسسة تراحم الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة تراحم الخيرية، بهدف التنسيق بينهما في مجال العمل الخيري والإنساني، ومساعدة المرضى المعسرين بمختلف مستشفيات الإمارة، ممن تحول ظروفهم المالية دون تحمل تكاليف العلاج.

كما تهدف اتفاقية التعاون، إلى تعزيز قيم الترابط والتكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وبما يسهم في تحقيق أهداف وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز دورها في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقع الاتفاقية عن هيئة الصحة بدبي، عوض صغيّر الكتبي المدير العام للهيئة، وعن مؤسسة تراحم الخيرية، خالد عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وأكد عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أهمية ذلك التعاون، الذي يعكس الرغبة الحقيقية لدى الطرفين، وجهودهما المستمرة لترسيخ القيم والمفاهيم الإنسانية، وتخفيف الأعباء المالية، والكلف العلاجية عن كاهل المرضى المعسرين وذويهم.

وأشار الكتبي إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لهذه الشراكة التي تترجم جهودها ومساعيها المستمرة، لتحقيق رسالتها الإنسانية، ورؤيتها، وتطلعاتها في الوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

وثمّن مدير عام هيئة الصحة بدبي، الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة تراحم الخيرية ومبادراتها الإنسانية لخدمة المرضى، والفئات المعسرة، والمحتاجين من أفراد المجتمع بشكل عام.

من جانبه، أعرب خالد عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، عن سعادته بهذه الشراكة التي ستعمل على تعزيز نطاق الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والهيئات الخيرية في ميادين العمل الخيري والإنساني والصحي، وتسهم بشكل إيجابي في خدمة المرضى.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة من أجل توفير خدمة صحية عالية المستوى، وتوفير العناية الطبية الفائقة للمرضى، لا سيما المعسرين منهم.

وأفاد بأن المؤسسة تحرص كل الحرص على مساعدة المرضى المعوزين، وتعمل على تطوير قائمة المساعدات الإنسانية عاماً بعد الآخر، لتشمل المزيد من الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية، ولا تدخر وسعاً في الاستجابة والمبادرة لمساعدة المرضى.

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