مريم المهيري خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: إشراك الجميع في «كوب28» ضرورة

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ضرورة إشراك الجميع في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «كوب28».

جاء ذلك خلال جلسة عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرة إلى أن المؤتمر للجميع، وهناك حاجة لمشاركة قطاع الطاقة والغاز في المؤتمر لتحويل طريقة تسيير أعماله ونزع الكربون، ومن ثم التخلص من النفط والغاز بطريقة عادلة، لأن الجميع يجب تضمينه في هذا المسار.

أهمية

ونقلت قناة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية عن معالي المهيري، قولها: إن الإمارات ستكون دوماً دولة مصدرة للطاقة، لكن نوع الطاقة التي تصدرها تغيرت وستتغير في المستقبل، مشيرة إلى أن السنوات المقبلة حتى 2030 شديدة الأهمية، يضاف الى ذلك، الأهمية الكبرى لإطلاق الموارد المالية «لكي نتمكن من السير بانطلاقة متسارعة في هذا الدرب».

وأكدت معالي المهيري أن قيادة الإمارات تدعم هذا المسار منذ سنوات.

استثمار

بدوره، قال فرانز تيمرمانز، رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في الجلسة: إننا أمام فرصة رائعة بتولي معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئاسة «كوب 28»، فهو ليس مديراً تنفيذياً لشركة نفطية فحسب، بل يمتلك خبرة 20 سنة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو قادر على جمع المديرين التنفيذيين وإبلاغهم بأن الوقت حان لاستخدام الأرباح واستثمارها في الطاقة المتجددة وإعادتها إلى المجتمع لكي نقوم بهذا التحول بمزيد من الإلحاح، حيث سيلقى بالتأكيد «التشجيع من قبلنا» فيما نتجه إلى «كوب 28».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز