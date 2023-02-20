مبادرة «دبي تبادر» تحظى بدعم كبير من الشركاء والجهات المعنية

المصدر: دبي - البيان

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حظيت مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة بدعم كبير من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والشركاء والجهات المعنية والراعية من القطاعين العام والخاص، والتي وصل عددها إلى حوالي 1000 جهة، والذين عبروا عن سعادتهم بالنتائج التي حققتها المبادرة في عامها الأول.

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: ‎«تعرب طلبات الإمارات بصفتها الشريك المؤسس الوحيد لمبادرة دبي تبادر عن فخرها واعتزازها بالنجاحات التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها العام الفائت وبهذه المناسبة نوّد أن نعبر عن امتناننا للجهود التي تبذلها حكومة دبي لتزويد المجتمع وسائقي التوصيل خصوصاً بمياه صالحة للشرب في الأماكن العامة في إمارة دبي، وتتمثل قيمنا وركائزنا الأساسية في تشجيع الأفكار والمبادرات التي بدورها تكون محرك التغيير وتخلق الفرص للابتكار».

تخصيص

وقال دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لعلامات Premium و Midscale & Economy في مجموعة أكور: إن لمشاركة مجموعة أكور في مبادرة دبي تبادر بعدين اثنين، يأتي الأول من خلال تخصيص ورعاية واحدة من وحدات إعادة تعبئة المياه العامة في مركز دبي التجاري العالمي، أما البعد الثاني فقد تجسد عبر تثبيت وحدات تنقية مياه لتوفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع ضيوف فنادقنا الـ 55 في أنحاء المدينة، حيث قمنا إلى الآن باستكمال 20 %، وهو رقم نتوقع أن يستمر بالتزايد خلال العام الحالي.

بدوره، قال أليجي جاردنجي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في شبه الجزيرة العربية، هيلتون: «بالإضافة إلى مساهمتنا العملية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وتنفيذ مبادرات مثل توفير أجهزة استخراج الماء من الهواء، وأنظمة تنقية المياه ضمن مجموعة من فنادقنا، فإننا نؤمن بالأهمية الهائلة للجهود المبذولة على أوسع نطاق ضمن المجتمع وضرورتها لتعزيز مساعي تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في السلوك العام، وخصوصاً مع استعداد المدينة لقيادة نقاشات العمل المناخي أثناء استضافة مؤتمر كوب 28».

دور

وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات «ماريوت الدولية» في الشرق الأوسط: «يسرنا أن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى للمبادرة، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأن نثمن الدور الذي لعبته في إلهام الأفراد والمجتمعات والمؤسسات للمشاركة في المبادرة ودعم حملة الاستدامة المميزة في دبي. ونؤكد في «ماريوت» التزامنا الكامل بدعم «دبي تبادر»، حيث قمنا بتركيب أنظمة تنقية المياه المتصلة بمصدر مياه بلدية دبي في العديد من منشآتنا، ونقوم بتركيب محطات داخلية لتعبئة المياه، ومحطات لتنقية المياه في فنادقنا المشاركة».

من جهته، قال تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا «تؤمن «فنادق راديسون» بعمل مزدهر ومستدام ومسؤول يدعم موظفينا ومجتمعاتنا وكوكبنا من خلال إجراءات العمل الأخلاقية وخفض الكربون وممارسات الاستدامة وبرامج التوظيف لبناء مستقبل أفضل».

وقال حسام كمال، مدير عام فندق أمواج روتانا: «يسرنا انضمام «أمواج روتانا» من فئة الخمس نجوم إلى الحركة البيئية العالمية ليصبح أول فندق في محفظة روتانا يستخدم قوارير مياه مستدامة في غرف الضيوف، حيث جاء ذلك انسجاماً مع برنامج الاستدامة في الشركة (روتانا إيرث). وانطلاقاً من إدراكنا لخطر المواد البلاستيكية على البيئة، نؤكد أن الحد من استهلاكها يعد الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة النفايات والتأثير بشكل إيجابي على البيئة».

التزام

وقال غيث دالاتي، مدير عام فندق بولمان كريك سيتي سنتر دبي: «نحن في فنادق أكور - ماجد الفطيم، فخورون جداً بدعم مبادرة «دبي تبادر»، مبادرة الاستدامة وذلك في إطار التزامنا بالحد من استخدام قوارير المياه البلاستيكية في فنادقنا السبعة، وكجزء من الحملة التي تم إطلاقها في عام 2022، تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم الرؤية والجهود في الحد من استخدام البلاستيك في جميع مطاعمنا وغرف الاجتماعات لدينا، حيث نستخدم قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، والمياه المفلترة لضيوفنا. كما قمنا بتجهيز جميع وحداتنا السكنية ذات الإقامة الطويلة بفلاتر المياه».

كما قال بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في روڤ للفنادق: «منذ اليوم الأول، ارتبطت سمعة «فنادق روڤ» كعلامة تجارية بمعالجة القضايا البيئية المهمة، وتتماشى أعمالنا مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونعمل دائماً على اتخاذ خطوات يومية بسيطة - ولكنها مؤثرة - لزيادة استدامة أعمالنا، ومنها تقليل استهلاك العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة في عملياتنا».

وقال مارك لي، المدير العام لفندق ميديا وان: «منذ انضمامنا إلى مبادرة دبي تبادر والشراكة مع GROHE، يعد فندق Media One أحد أوائل الفنادق المستدامة في دبي ولقد حقق إزاحة الستار عن مبرد المياه في الـ Office Tower نجاحاً كبيراً كما كنا نأمل. حيث إنه من المقدر أن يكون به أكثر من 200 مستخدم يومياً، بالإضافة إلى إعادة التعبئة المستمرة من قبل 1000 مستأجر للمكاتب والضيوف».

وأوضحت أمل الأنصاري، مدير عام فندق سويس أوتيل الغرير: «كانت هذه السنة ذكرى لا تنسى بالنسبة لسويس أوتيل الغرير، فبالإضافة إلى مبادرة دبي، وبفضل تدشين نظام تنقية المياه الخاص بنا قدمنا مياه شرب نقية لآلاف المقيمين والزوار بدبي، وهي خطوة نعدها خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل، خطوة تجاه الاستدامة لنثبت للعالم أن دبي بالفعل قادرة على إحداث الفرق».

بدوره، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نحتفل اليوم بنجاح مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، ويسعدنا أن نرى عدداً متنامياً من أفراد المجتمع يتبنى المبادرة ويغير ممارساته ليحافظ على بيئة المدينة التي نحبها».

وأضاف جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: «نحن فخورون بأن نرتبط ونلتزم بمبادرة الاستدامة. تعمل هواوي باستمرار مع حكومة الإمارات لجعلها واحدة من أفضل الدول في العالم. نعتقد أنه بإمكاننا معاً إحداث فرق باستخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة».

وقال مروان الملا، المدير العام لشركة دولر لتأجير السيارات في دبي وعمان: «ندعم المبادرة فلنحد من استعمال القوارير البلاستيكية معاً لنضمن أن العالم يسير نحو إعادة التدوير. احملوا قوارير خاصة بكم في المرة المقبلة التي تقودون فيها سياراتنا، ولنكن كلنا جزءاً من هذه المبادرة الكبيرة».

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