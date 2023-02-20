«كهرباء دبي» تبحث مع «إيمرسون» تعزيز التعاون في إرساء دعائم الحوكمة البيئية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد رفيع المستوى من شركة «إيمرسون» العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في دفع مسار الاستدامة وإرساء دعائم الحوكمة البيئية والاجتماعية.

والتقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد إيمرسون برئاسة لال كارسانبهاي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة. ضم الوفد الزائر كلاً من مايكل ترين، رئيس الاستدامة، وفيديا رامناث، رئيس إيمرسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووداد حداد نائب الرئيس - الإمارات وعمان. كما حضر اللقاء، الذي عُقد في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

حرص

وأكد معالي الطاير حرص الهيئة على التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

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