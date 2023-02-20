توصية بمظلة تأمينية للمتطوعين في حالات المخاطر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أوصت جلسة حوارية استضافها مجلس عبدالله محمد بلهون الشميلي في رأس الخيمة، حول العمل التطوعي في الإمارات، بضرورة توفير منصة تأمينية للمتطوعين في حالات المخاطر والإصابة خلال أداء أعمالهم التطوعية، وإيجاد مظلة موحدة تجمع الفرق التطوعية في كل إمارة لتسريع حالات الاستجابة في حالات الطوارئ والانتشار السريع في مختلف المناطق والقطاعات وعدم تجمعهم في موقع واحد.

وقد نظمت الجلسة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وقدمها الدكتور أحمد علي إبراهيم من وزارة الداخلية، وسعيد عبدالله المهبوبي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع بالشارقة. كما أدار الجلسة الإعلامي محمد إبراهيم، بحضور خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، وعدد من المسؤولين والمختصين وأفراد المجتمع.

وأكد المشاركون في المجلس أن العمل التطوعي ثقافة متأصلة في عقول وقلوب أبناء المجتمع الإماراتي، وقال عبدالحكيم الشميلي: تعتبر «الفزعة» من بين قيم التلاحم والتعاضد التي تربى عليها أبناء الإمارات سيراً على نهج الآباء المؤسسين، حيث تظل قيادتنا الرشيدة العنوان الأبرز للإمارات في الفزعة بمجال العطاء الإنساني العالمي.

علاقات

بدوره، شدد أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في رأس الخيمة، على أهمية المجالس المجتمعية في توطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وربط الجيل الجديد بجيل الآباء والأجداد عبر المناقشات والحوارات البنّاءة، والخروج بتوصيات لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه أفراد المجتمع، ما يؤدي إلى غرس القيم الإيجابية.

كما أوضح الدكتور أحمد علي إبراهيم، من وزارة الداخلية، أن مفهوم التطوع يكتسب اهتماماً رسمياً كبيراً على مستوى القيادة الرشيدة، وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية في الدولة، حيث تأتي الجلسة الحوارية استجابة لتطلعات ورؤية الجمعية الاستراتيجية، التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات بهدف زيادة الوعي والثقافة العامة لأفراد المجتمع.

وقال إن منظومة العمل التطوعي في الإمارات أولاها المشرع الاهتمام الكبير، وتم إصدار القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2018، الذي حدد أن يكون المتطوع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مسجلاً، ويمارس عملاً تطوعياً دون مقابل مادي أو وظيفي، ولا يمكن أن يترك هذا الأمر بدون تنظيم؛ حتى لا يستغل البعض أعمال الخير لتحقيق مصالح شخصية أو لغيره.

خبرات

أوضح سعيد المهبوبي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع بالشارقة، أن العمل التطوعي يفتح الأبواب أمام أفراد المجتمع لاكتساب الخبرات، لافتاً إلى أن المنصة الوطنية للتطوع هي منصة شاملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم الجهود التطوعية في الدولة.

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