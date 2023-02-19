الإمارات تواصل إرسال المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا

المصدر: وام

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم الحادي عشر على التوالي، إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا التي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وبلغ عدد الرحلات إلى سوريا (76) طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 2535 طناً، وكذلك (42) طائرة شحن محملة 840 طناً إلى تركيا، ليصبح عدد إجمالي الرحلات (118) رحلة تحمل على متنها (3375) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

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