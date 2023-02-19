مبادرة "دبي تبادر" تحظى بدعم كبير من الشركاء والجهات المعنية

المصدر: البيان

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حظيت مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة بدعم كبير من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والشركاء والجهات المعنية والراعية من القطاعين العام والخاص، والتي وصل عددها إلى حوالي 1000 جهة، والذين عبروا عن سعادتهم بالنتائج التي حققتها المبادرة في عامها الأول.

قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": ‎"تعرب "طلبات الإمارات" بصفتها الشريك المؤسس الوحيد لمبادرة "دبي تبادر" بفخرها واعتزازها بالنجاحات التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها العام الفائت. وبهذه المناسبة نوّد أن نُعبّر عن امتناننا للجهود التي تبذلها حكومة دبي لتزويد المجتمع وسائقي التوصيل خاصةً بمياه صالحة للشرب في الأماكن العامة في إمارة دبي. وتتمثل قيمنا وركائزنا الأساسية في تشجيع الأفكار والمبادرات التي بدورها تكون محرك التغيير وتخلق الفرص للابتكار، ونؤمن بأن الاستدامة هي قوة فعالة في بث الأثر الإيجابي وخلق مستقبل أفضل لأفراد المجتمع".

وأضافت: "تفوق أهداف مبادرة "دبي تبادر" التقليل من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فقط، بل تهدف أيضاً إلى توفير حل يمتد حول المدينة بأكملها ويُمّكن الأفراد من اكتساب عادات صديقة للبيئة. ومع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات هذا العام، تعد هذه المبادرة انعكاساً ملموساً لرؤية القيادة الرشيدة لتشجيع الأفراد على تبني أساليب عيش مستدامة لحماية البيئة والتقليل من أثر تغير المناخ على المنطقة والعالم.”

قال دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لعلامات Premium و Midscale & Economy في مجموعة أكور: "إن لمشاركة مجموعة أكور في مبادرة "دبي تبادر" بعدين إثنين، يأتي الأول من خلال تخصيص ورعاية واحدة من وحدات إعادة تعبئة المياه العامة في مركز دبي التجاري العالمي. أما البعد الثاني فقد تجسد عبر تثبيت وحدات تنقية مياه لتوفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع ضيوف فنادقنا الـ 55 في أنحاء المدينة، حيث قمنا إلى الآن باستكمال 20% وهو رقم نتوقع أن يستمر بالتزايد خلال العام الحالي. إننا في مجموعة أكور فخورون بمشاركتنا الفعالة في هذه المبادرة المميزة ونتطلع لتعزيز دعمنا المتكامل من خلال جميع فنادقنا في مدينة دبي".

قال أليجي جاردنجي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في شبه الجزيرة العربية، هيلتون: "بالإضافة إلى مساهمتنا العملية بتقديم الدعم اللازم لمبادرة "دبي تبادر للاستدامة"، وتنفيذ مبادرات مثل توفير أجهزة استخراج الماء من الهواء، وأنظمة تنقية المياه ضمن مجموعة من فنادقنا، فإننا نؤمن بالأهمية الهائلة للجهود المبذولة على أوسع نطاق ضمن المجتمع وضرورتها لتعزيز مساعي تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في السلوك العام، وخاصة مع استعداد المدينة لقيادة نقاشات العمل المناخي أثناء استضافة مؤتمر COP 28 العالمي في وقت لاحق من هذا العام. وتأكيداً على هذا التوجه، فإن مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" تتوافق كلياً مع Travel With Purpose، استراتيجيتنا العالمية المتعلقة بالبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية من أجل السفر والسياحة بمسؤولية. وبصفتنا علامة رائدة في مجال الضيافة في دبي، فمن الضروري أن نستمر في اغتنام الفرص، ومن ضمنها مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" التي يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً في الجانبين البيئي والاجتماعي ضمن العمليات، وسلاسل التوريد، والمجتمعات".

قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات «ماريوت الدولية» في الشرق الأوسط: "يسرنا أن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى لمبادرة "دبي تبادر"، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأن نثمن الدور الذي لعبته في إلهام الأفراد والمجتمعات والمؤسسات للمشاركة في المبادرة ودعم حملة الاستدامة المميزة في إمارة دبي. ونؤكد في مجموعة ماريوت العالمية التزامنا الكامل بدعم "دبي تبادر"، حيث قمنا بتركيب أنظمة تنقية المياه المتصلة بمصدر مياه بلدية دبي في العديد من منشآتنا، ونقوم بتركيب محطات داخلية لتعبئة المياه، ومحطات لتنقية المياه في فنادقنا المشاركة، كما نسعى إلى إنهاء استخدام المنتجات البلاستيكية في مطاعمنا على امتداد إمارة دبي، ونلتزم في ماريوت الدولية بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في جميع المناطق التي نعمل فيها، ونتطلع إلى إنجاز المزيد من العمل لدعم هذه المبادرة الهامة".

قال تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤمن مجموعة فنادق راديسون بعمل مزدهر ومستدام ومسؤول يدعم موظفينا ومجتمعاتنا وكوكبنا من خلال إجراءات العمل الأخلاقية وخفض الكربون وممارسات الاستدامة وبرامج التوظيف لبناء مستقبل أفضل. أن تكون جزءا من حركة الاستدامة على مستوى المدينة في دبي كان أمرا بديهيا بالنسبة لنا نظرا لأننا كشركة لدينا بالفعل تاريخ قوي من العمل المسؤول وبرنامج الاستدامة والذي تم تأسيسه حول ثلاثة أركان: فكّر بالناس، فكّر في المجتمع ، وفكّر بالكوكب".

وقال حسام كمال، مدير عام فندق أمواج روتانا: "يسرنا انضمام فندق أمواج روتانا من فئة الخمس نجوم إلى الحركة البيئية العالمية ليصبح أول فندق في محفظة روتانا يستخدم قوارير مياه مستدامة في غرف الضيوف، حيث جاء ذلك انسجاماً مع برنامج الاستدامة في الشركة ’روتانا إيرث‘. وانطلاقاً من إدراكنا لخطر المواد البلاستيكية على البيئة، نؤكد أن الحد من استهلاكها يُعد الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة النفايات والتأثير بشكل إيجابي على البيئة. وتسهم هذه المبادرات في إحداث تغيير مهم على النظام البيئي، فضلاً عن توفير الدعم لضيوفنا الذين يشكل السفر المستدام أولوية بالنسبة لهم. ويسعدنا المشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة، وأتمنى أن يستمتع ضيوفنا بالقوارير الجديدة خلال إقامتهم".

وقال غيث دالاتي، مدير عام فندق بولمان كريك سيتي سنتر دبي: "نحن في فنادق أكور -ماجد الفطيم، فخورون جدًا بدعم مبادرة "دبي تبادر"، مبادرة الاستدامة وذلك في إطار التزامنا بالحد من استخدام قوارير المياه البلاستيكية في فنادقنا السبعة، وكجزء من الحملة التي تم إطلاقها في عام 2022، تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم الرؤية والجهود في الحد من استخدام البلاستيك في جميع مطاعمنا وغرف الاجتماعات لدينا، حيث نستخدم قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، والمياه المفلترة لضيوفنا. كما قمنا بتجهيز جميع وحداتنا السكنية ذات الإقامة الطويلة بفلاتر المياه، وأزلنا القوارير التي تُستخدم مرة واحدة تمامًا من الشقق. وسنواصل المساعدة في دفع ثقافة وزيادة الوعي لدى المستهلك عندما يتعلق الأمر بقوارير المياه البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وتفاديها. إحدى المبادرات في هذا الاتجاه هي تعاوننا مع Eshara Water، حيث ساعدتنا آلات توليد المياه من الغلاف الجوي في تقليل آلاف القوارير البلاستيكية شهريًا. لقد وضعنا مولدات المياه الخاصة بهم في مناطقنا الترفيهية وفي أماكن العمل في الفنادق، لتزويد ضيوفنا وموظفينا بمياه مجانية وآمنة. ويتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتزويد جميع غرف الفندق بزجاجات المياه العذبة باستخدام القوارير المعاد تدويرها أيضاً".

وقال بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في روڤ للفنادق: "منذ اليوم الأول، ارتبطت سمعة ’ فنادق روڤ‘ كعلامة تجارية بمعالجة القضايا البيئية المهمة، وتتماشى أعمالنا مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وللعلم، فإن جميع فنادق روڤ حاصلة على شهادة ’ جرين كي‘ المرموقة للممارسات البيئية. نعمل دائماً على اتخاذ خطوات يومية بسيطة - ولكنها مؤثرة - لزيادة استدامة أعمالنا، ومنها تقليل استهلاك العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة في عملياتنا. تتضمن بعض هذه المبادرات استبدال قوارير المياه البلاستيكية في مطاعمنا وأماكن استضافة الفعاليات بقوارير زجاجية، وتنفيذ أنشطة إعادة التدوير وفصل النفايات في كل غرفة، واستبدال البطاقات البلاستيكية الرئيسية لدينا بأخرى مصنوعة من الخيزران، وتطبيق تدابير ترشيد الطاقة والمياه عبر جميع منشآتنا، وتركيب صنابير مياه مفلترة مجانية في المرافق العامة لفنادقنا، وغيرها العديد من الإجراءات الأخرى".

وقال مارك لي، المدير العام لفندق ميديا وان: "منذ انضمامنا إلى مبادرة "دبي تبادر" والشراكة مع GROHE ، يعد فندق Media One أحد أوائل الفنادق المستدامة في دبي. ولقد حقق إزاحة الستار عن مبرد المياه في الـ Office Towerنجاحًا كبيرًا كما كنا نأمل. حيث أنه من المقدر أن يكون به أكثر من 200 مستخدم يوميًا، بالإضافة إلى إعادة التعبئة المستمرة من قبل 1000 مستأجر للمكاتب والضيوف. نفذت شركة Media One عبواتها غير البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام والمتاحة لجميع الضيوف لشرائها في مقهى M12go الخاص بنا ، على بعد أمتار قليلة من صنبور المياه من Grohe. وتُعد مبادرة "دبي تبادر" جزءًا كبيرًا يساهم في كوننا من العقارات الخالية من البلاستيك".

وقالت أمل الأنصاري، مدير عام فندق سويس أوتيل الغرير: "كانت هذه السنة ذكرى لا تنسى بالنسبة لسويس أوتيل الغرير، فبالإضافة إلى مبادرة دبي، وبفضل تدشين نظام تنقية المياه الخاص بنا قدمنا مياه شرب نقية لآلاف المقيمين والزوار بدبي، وهي خطوة نعدها خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل، خطوة تجاه الاستدامة لنثبت للعالم أن دبي بالفعل قادرة على إحداث الفرق".

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "بنك الإمارات دبي الوطني: "نحتفل اليوم بنجاح مبادرة دبي تبادر للاستدامة ويسعدنا أن نرى عددا متناميا من أفراد المجتمع يتبنى المبادرة ويغير ممارساته ليحافظ على بيئة المدينة التي نحبها. مجموعتنا البنكية لن تتقاعس يوماً عن القيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وسنواصل دائماً دعمنا لهذا النوع من المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة."

وبدوره، قال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون بأن نرتبط ونلتزم بمبادرة الاستدامة. تعمل هواوي باستمرار مع حكومة الإمارات لجعلها واحدة من أفضل الدول في العالم. نعتقد أنه بإمكاننا معًا إحداث فرق باستخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، والمساهمة بشكل أفضل في حماية البيئة وضمان مستقبل مستدام".

وقال مروان الملا، المدير العام لشركة دولر لتأجير السيارات في دبي وعمان: " ندعم مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" فلنحدّ من استعمال القوارير البلاستيكية معًا لنضمن بأن العالم يسير نحو إعادة التدوير. احملوا قوارير خاصة بكم في المرة القادمة التي تقودون فيها سياراتنا، ولِنكن كلنا جزءًا من هذه المبادرة الكبيرة. تحلّوا بالحكمة وانشروا روح الاستدامة من خلال تغيير واحدٍ صغير!"

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