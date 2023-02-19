دبي.. المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية ينطلق 21 فبراير

المصدر: وام

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ينطلق المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا يوم 21 فبراير الحالي ولمدة يومين في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار "بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية".

يقام المؤتمر برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” والقيادة العامة لشرطة دبي.

أعلن ذلك اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي " حقق المؤتمر الاقليمي لمكافحة الجراائم الماسة للملكية الفكرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في دوراته السابقة نجاحا كبيرا حيث تناول المؤتمر في دورته الحادية عشر مناقشة "الحماية الفكرية في العصر الرقمي" وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية من كافة أنحاء العالم، حيث ساهم الخروج بمجموعة من التوصيات المختلفة في تشريع العديد من القوانين في عدد من الدول وتحقيق حماية للملكية الفكرية في كافة المجالات والوصول الى نتائج ايجابية، حيث سيشهد المؤتمر تخريج طلاب دبلوم الخبير في الملكية الفكرية ودبلوم التحكيم في قضايا الملكية الفكرية.

وأضاف في تصريح لـ"وام".. " سنقوم خلال المؤتمر بتسليط الضوء على المواضيع المستجدة في مجال الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي والمتيافيرس وغيرها من التقنيات الحديثة، وتأثير عالم الأعمال على هذا المجال، ودور الشباب وغيرها من المواضيع الهامة كما سيتم خلال المؤتمر تقديم ورشة تدريبية خاصة من الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التابعة للانتربول لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك في إطار التعاون مع الشركاء لبناء القدرات، كما يسرني الإعلان عن إقامة حفل تخريج منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية الدفعة السابعة ودبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية الدفعة الأولى والذي سيقام تحت رعاية وحضور سيدي معالي الفريق/ ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي – الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية”.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام المستجدات في مجال حماية الملكية الفكرية والجرائم الماسة بها إضافة إلى عرض لنماذج من القضايا والتجارب لعدد من الدول، بهدف تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أجندة المؤتمر ستتضمن عدة جلسات على مدار يومين حيث يتناول اليوم الأول محور التقنيات الجديدة والناشئة لمكافحة الجريمة المتصلة بالملكية الفكرية - التطبيقات والتبعات، إضافة إلى استعراض المخاوف الملحة المتعلقة بالأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، والتركيز على التهديدات الناشئة واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، واستعراض التطورات في عالم الأعمال والتهديدات المحددة واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، كذلك محورالقوة المستمدة من التنوع، والبقاء في الطليعة.

من جانبها قالت فاطمة الحوسني مدير ادارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد وعضو مجلس ادارة الجمعية “ سيشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية من مختلف دول العالم حيث يعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية”.

وأضافت " يبلغ عدد الجهات المنظمة 7 جهات، وعدد الحلقات النقاشية وورش العمل 12 ويبلغ عدد المتحدثين 31 متحدثاً محلياً ودولياً من معظم دول العالم و500 مشارك، فيما يبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة 50 جهة حكومية، ويستهدف المؤتمر الجهات الخاصة من أكثر من 30 دولة.

وقالت الحوسني لـ"وام" إن الجلسة الرئيسية بعد الكلمات الإفتتاحية سوف تركز على التقنيات الحديثة في مجال الملكية الفكرية مثل الميتافيرس العالم الإفتراضي وتقنيات الذكاء الإصطناعي وكيف ربطها بمجال الملكية الفكرية والتحديات التي يواجها مجال الملكية الفكرية سواء من خلال ملكية هذه التقنيات الحديثة والحقوق التي تحميها والآثار التي تترتب عليها.

وأضافت " هذه الجلسة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

بتوجيه الجهات الحكومية بعمل دراسة عاجلة على أثر تقنيات الذكاء الأصطناعي وخصوصاً تقنية الشات جي بي تي وأثرها على القطاعات الحيوية في الدولة مثل التعليم والصحة وكيف يمكن الإستفادة منها في رفع الكفاءة والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة".

وأشارت مريم عبد الله بن لاحج الفلاسي مستشار التميز والاداء المؤسسي في محاكم دبي عضو مجلس ادارة الجمعية إلى أن قضايا الملكية الفكرية أصبحت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، حيث يشهد العالم ظهور التكنولوجيا التي أصبحت لها بصمه حاسمه على منظومة الملكية الفكرية، ويسعى المؤتمر على مدار يومين لمناقشة تلك القضايا.

وقالت الفلاسي إنه يفخر مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية الذراع التدريبي لجمعية الامارات للملكية الفكرية بانجازا ت تدريبية نوعية تجاوز عدد المستفيدين منها 14 ألف متدرب منذ اطلاقه العام 2014 ومن تلك الانجازات النوعية التي حققها مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية اطلاق دبلومين متميزين على المستوى المحلي والعربي وبجهود تعاوينية بين الجهتيين نتج تخريج عدد 7 دفعات دبلوم خبير الملكية الفكرية باجمالي 88 خبير ملكية فكرية.

ولفتت الفلاسي الى انه سيصاحب المؤتمر حفل تخريج الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية “12 خبيرا” حيث تم تطوير وتنفيذ الدبلوم مع محاكم دبي، وكذلك تخريج الدفعة الاولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز الشارقة للتجمكيم التجاري والدولي والبالغ عددهم 16 خبيرا.

وتم تأهيل هؤلاء الخبراء على أيدي خبراء ومتخصصين في تلك المجالات و تم تدعيم تلك المعرفة بزيارات ميدانية للجهات ذات الاختصاص مثل شرطة دبي ومحاكم دبي وجمارك دبي.

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