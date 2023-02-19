حمدان بن محمد يعتمد المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي في دبي

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي في دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي بدبي بمعايير مبتكرة وجديدة تركز على الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات المحلية».

وأكد سموه أن «رؤية محمد بن راشد مثلت الأساس للتميز في دبي، واليوم مسترشدين بتلك الرؤية ننطلق نحو معايير جديدة وآفاق أوسع من الابتكار والاستعداد للغد».

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