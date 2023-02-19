الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

والرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. الخليج العربي: مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:48، والمد الثاني عند الساعة 02:47، والجزر الأول عند الساعة 20:02، والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

وبحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:20، والمد الثاني عند الساعة 22:31، والجزر الأول عند الساعة 15:51، والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 85 45

دبي 24 17 80 35

الشارقة 25 16 85 40

عجمان 24 17 85 40

أم القيوين 24 18 80 35

رأس الخيمة 25 16 85 40

الفجيرة 27 18 65 30

العـين 26 14 85 35

ليوا 26 15 80 35

الرويس 23 17 85 35

السلع 22 15 80 35

دلـمـا 24 19 85 40

طنب الكبرى 24 19 85 35

طنب الصغرى 24 19 85 35

أبو موسى 21 19 80 35.

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