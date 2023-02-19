تفعيل استخدام "الهوية الرقمية" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب تفعيل خاصية الدخول الموحد لمتعاملي الهيئة إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات "الهوية الرقمية" "UAE Pass"، بما يتيح للمتعاملين بالنظام الضريبي الاعتماد على "الهوية الرقمية" في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منصة "إمارات تاكس" الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة استخدام "الهوية الرقمية" في جميع الخدمات المُقدَّمة عبر منصة "إمارات تاكس" تم بالتعاون مع الجهات المُختصَّة مؤكدةً توافر أعلى معايير الأمان والسرية والدقة للمعلومات والإجراءات المنفذة بهذه الخاصية، لتسريع الإجراءات، والارتقاء بتجارب المتعاملين وتلبية تطلعاتهم.

ودعا عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب عملاء الهيئة للاستفادة من الخاصية الجديدة، وتفعيل حساباتهم في "الهوية الرقمية"، ليتمكنوا من استخدامها للوصول إلى خدمات الهيئة بإجراءات تتميز بالسرعة والسهولة عبر الأجهزة والهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم.

وأكد أن هذه الخطوة تُساهم في التطوير والتحديث المُستدام للخدمات الحكومية اعتماداً على البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها دولة الإمارات، والتي تعد الأكثر تطوراً ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى العالمي، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل باستراتيجيات ومبادرات تهدف لتعزيز كفاءة العمل الحكومي لرفع جودة الحياة في بيئة مُستدامة لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده، كما تهدف إلى تمكين الابتكار وتعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المُعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات.

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