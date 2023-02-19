المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية وضمن عملية "الفارس الشهم / 2" استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وشهد سعادة سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية أمس افتتاح المستشفى يرافقه عدد من المسؤولين الأتراك، بحضور العميد الركن طبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.

وتبلغ سعة المستشفى 200 سرير بالإضافة إلى 20 سرير عناية فائقة وغرفتي عمليات بكامل المعدات الطبية، وغرفتين للعناية المركزة ومختبر وصيدلية.

وأكد سعادة سعيد ثاني الظاهري أن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في مدينة هاتاي التركية يأتي انطلاقا من توجيهات قيادة الدولة الرشيدة وضمن عملية الفارس الشهم / 2 "، وفي إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وأضاف سعادته أن المستشفى الذي تم بناؤه في وقت قياسي خلال أيام قليلة يجسد نهج دولة الإمارات الإنساني وحرصها على المساهمة في تأمين الرعاية الطبية للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية بشكل مستمر لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المتضررون من الزلزال.

من جانبه قال العميد الركن طبيب سرحان النيادي إنه تم إنشاء هذا المستشفى الميداني في وقت قياسي خلال 5 أيام فقط ويضم كافة الاحتياجات الطبية اللازمة مع كادر طبي في مختلف التخصصات.

وهذا المستشفى الميداني هو الثاني الذي تفتتحه دولة الإمارات في الجمهورية التركية، حيث سبق وأن افتتحت في 13 فبراير الجاري المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية في مدينة غازي عنتاب التركية، ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الضرورية والعاجلة لهم للمتأثرين من الزلزال بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

ويضم المستشفى الميداني نخبة من الكوادر الطبية الإماراتية المتخصصة التي تقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية تجسيدا لأهداف "الفارس الشهم / 2 ” التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة ووفرت استجابة إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز