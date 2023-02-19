محمد القاسمي يلتقي لجنة شؤون الأسرة باستشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أن المجلس الاستشاري للإمارة، يمثل مجتمع الشارقة من خلال أعضائه، والتعبير عن آرائهم، وفق رؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك من خلال نقل تطلعات المواطنين.

جاء ذلك، خلال لقائه لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لمقر دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، للاطلاع على مختلف أدوارها ومهامها في إعداد المسوحات والاستبانات المختلفة، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن ‏عبدالله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من مديري إدارات الدائرة.

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