شرطة دبي تؤهل 13 ضابطاً في مجال علوم المتفجرات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي الدبلوم الأكاديمي في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، ويستمر لعامين، وقد تم تأهيل 13 ضابطاً في مجال علوم المتفجرات، وذلك للإسهام في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها، لتحقيق مؤشر نجاح خطط التعامل مع المتفجرات بـ 100 %.

وقال اللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بالتعاون مع شركائها على تعزيز وتحقيق المحاور والأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال توفير الأمن والأمان، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المتفجرات من مختلف المؤسسات الأمنية.

مصنفات فكرية

وأكد العقيد هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات، أن البرنامج يعتبر فكرة ابتكارية وجديدة من نوعها في المنطقة، باعتباره الأول من نوعه على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ويتضمن برنامج الدبلوم 4 مساقات علمية حصلت على مصنفات فكرية.

وأشار العقيد هشام السويدي إلى تنسيب 11 ضابطاً من مرتب إدارة أمن المتفجرات للدفعة الأولى عام 2019، وتخصيص مقعدين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية للدفعة الثانية، والعمل مع الهيئة الوطنية للمؤهلات في عملية اعتماد البرنامج والمدرسة الدولية للمتفجرات ISSEE، وجامعة كراندفيلد بالمملكة المتحدة للتدقيق على المواد العلمية.

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