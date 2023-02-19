10 جلسات بمنتدى «التعليم الطبي المتميز» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت كلية دبي الطبية أمس، منتدى «التعليم الطبي المتميز ركيزة الاستدامة»، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار في مجال التعليم وكوكبة من أساتذة الجامعات والمتحدثين والباحثين على مستوى العالم، وتضمن المنتدى، 10 جلسات متنوعة وثرية.

وافتُتح المنتدى، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وأحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومدير جامعة محمد بن راشد، للطب والعلوم الصحية، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة س س لوتاه، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

افتتاح

بدأت الجلسة الرئيسية بكلمة لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، تطرق فيها إلى أهمية المنتدى الذي يأتي بالتزامن مع حدثين هامين، الأول هو عام الاستدامة بما يحمله من قيم وأهداف سامية، والثاني هو القمة العالمية للحكومات التي تستشرف المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست جيلاً واعياً مثقفاً ومحباً لوطنه، وأرست دعائم العلم والمعرفة فأنشأت المدارس والجامعات وأعطت أهمية كبيرة للبحث العلمي.

وكان للتعليم الطبي نصيب كبير من رؤية الإمارات المعرفية كونه يلامس احتياجات الناس بشكل رئيسي، وهذا ما ترجمته الأبحاث والدراسات والتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في المجالات الطبية الأكاديمية على مستوى العالم.

وقال معاليه: إن ما يميز منظومة التعليم في الإمارات، هو مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعلم عن بعد وبرامج التعلم المستمر، والنهضة الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية، كذلك سنها للتشريعات المتطورة والمناهج الحديثة، إلى جانب إيمانها الكامل بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الرابح على الدوام، والذي يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وعلى الأجيال القادمة.

وأشاد معاليه بالحضور الذي ضم نخبة من المسؤولين والباحثين من أبناء الوطن الأكفاء والمشاركين الذين تتجاوز معرفتهم مجال التعليم الطبي إلى الخبرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والمالية، وهو ما يحقق مخرجات استثنائية لهذا المنتدى، مؤكداً أن تضافر الجهود والاستمرار في العمل واستشراف المستقبل ونقل التجارب الناجحة والملهمة أمر جوهري ومهم ويعود بنتائج محلية وعالمية كبيرة.

كما تحدث الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، خلال الجلسة الرئيسية عن أهمية هذا المنتدى في تعزيز دور الإمارات وريادتها في المجال الصحي، وإبراز جهودها المحلية والعالمية، مشيداً بدور مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية من خلال هذه المبادرات الاستثنائية.

كما تحدث عن دور مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية ودعم ريادة إمارة دبي في مجال العلوم الصحية بما يدعم اقتصاد المعرفة، ويعزز مكانتها كمركز طبي وصحي عالمي ومقصد للسياحة العلاجية، إلى جانب دورها في تعزيز البرامج الأكاديمية للكوادر الصحية.

قوانين

وتحدث أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات عن قوانين التعليم المتطورة في الإمارات، والتي عززت من جودة التعليم وتنافسيته على مستوى العالم، كما سلط الضوء على مواكبة التشريعات الإماراتية للثورة التكنولوجية الشاملة، ورعايتها للطلبة في مختلف مراحل التعليم، بما يهيئ لهم بيئة مناسبة تسهم في تفرد العملية التعليمية.

مؤكداً أن القوانين الإماراتية الصحية والطبية أخذت بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، فكانت شاملة ومتنوعة وتضع حياة الفرد وصحته وسلامته في المرتبة الأولى.

وتفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع معاليه على أحدث المعدات الطبية، وحلول التدريب بالمحاكاة.

وعلى هامش المنتدى وقعت كلية دبي الطبية للبنات اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة «يو سي ال» بهدف تطوير التعليم الطبي في الكلية من خلال إنشاء مركز تميز في التعليم الطبي وإطلاق برامج تدريبية مشتركة بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتطوير البحث العلمي بالكلية.

خبرات عالمية

شارك في المنتدى خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومتحدثون من الإمارات والدول العربية، تناولوا خلالها مواضيع مهمة مثل بناء المقرات الطبية الملائمة للبيئة، وإدارة نظم الامتحانات بالطرق الحديثة، والتدريب بالمحاكاة، والجراحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعليم التفاعلي، وغيرها من المحاور الهامة في المجالات الصحية والطبية الأكاديمية.

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