«الهلال الأحمر بعجمان» تتفقد 280 أسرة متأثرة بحريق البرج

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد محمد عمر الشمري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان لـ«البيان»، أنه تم توفير السكن لكافة المتضررين من احتراق أحد أبراج اللؤلؤة بمنطقة الراشدية (1).

والذين تجاوز عددهم 280 أسرة، كما تم زيارتهم صباح أمس، للوقوف على احتياجاتهم، من أجل توفيرها، ومنذ اندلاع الحريق، تواصل فريق الأزمات والكوارث في عجمان مع المركز، والذي بدوره سارع في تقديم المساعدات، التي شملت الوجبات، وتقديم الدعم العيني لهم، من خلال أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

دعم

وأضاف أنه تم تقديم الدعم العيني والوجبات إلى كافة المتضررين من الحريق، والذين تم توزيعهم في عدد من الفنادق والشقق المفروشة في عجمان، مبيناً أن هناك تعاوناً مع مركز الهلال الأحمر في الشارقة، والذي بدوره وفر السكن والدعم إلى 25 أسرة، تضررت بفعل الحريقين اللذين وقعا أمس في مكانين مختلفين أول من أمس في عجمان.

إشادة

في الأثناء، أشاد عدد من المتضررين جراء احتراق البرج السكني في عجمان، بسرعة الاستجابة للحريق، والتي كانت في زمن قياسي لا يتجاوز بضع دقائق، ما كان له الأثر الكبير في حمايتهم من الحريق، والآثار التي سوف تترتب عليه، الأمر الذي أثلج صدورهم - خصوصاً - وأن البرج يقطنه الكثير من الأسر، والتي تم إخلاؤها في زمن قياسي، وباحترافية.

نقل

وأكد عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان لـ «البيان»، أنه تم تخصيص 15 حافلة كبيرة لنقل المتضررين من حريق أحد الأبراج في مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية (1)، إلى المنشآت الفندقية التي تم تحديدها بالإمارة، بهدف إيوائهم، كما تم تحريك السائقين والمشرفين إلى مكان الحادث.

إضافة إلى التنسيق مع هيئة الأزمات والكوارث وإدارة الدفاع المدني بالإمارة، ومركز الهلال الأحمر في عجمان، ودائرة التنمية السياحية، وذلك بهدف نقل المتضررين إلى الفنادق، مبيناً أنه حتى الآن تم نقل 370 شخصاً.

خطوة

ولفت مدير عام هيئة النقل في عجمان، إلى أن هناك الكثير من الجهات التي دعمت الأسر المتأثرة من حادث الحريق في البرج، أبرزها مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان، مبيناً أن تلك الخطوة نابعة من أصالة المجتمع الإماراتي.

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