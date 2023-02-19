محمد الشرقي يشيد بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المشاريع الثقافية في رفع وعي المجتمعات وتطورها، وأهميتها في دعم قطاع الثقافة والفنون بالدولة والارتقاء بها نحو آفاق العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع العمل المسرحي عامة، وفن المونودراما خصوصاً، واهتمام حكومة الفجيرة بإبراز المبادرات التي تدعم النهوض بالمسرح، وتبرز قيمه الاجتماعية والإنسانية المختلفة، والارتقاء بالفنون الأدائية على مستوى العالم.

وألقى محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس المهرجان، خلال الحفل كلمة رئيسية، أكد فيها أن المهرجان أضحى علامة فارقة في المنطقة العربية والعالم في قطاع المسرح .

ويستمر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 17 ولغاية 24 فبراير الجاري بحضور 500 ضيف وفنان وأبرز الشخصيات الرائدة في مجال الفنون الأدائية والمسرح من مختلف دول العالم، وبعروض مسرحية من 30 دولة، يقدمها أهم فناني مسرح الممثل الواحد.

كما يتضمن خلال الفترة من 20 - 24 فبراير الجاري استضافة الفجيرة لأول مرة عربيا لفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمة المسرح .

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