حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء علاقات الشراكة بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القائمة على التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

إشادة

من جانبهم، أشاد سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالنهضة الحضارية والاقتصادية والثقافية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مختلف الصعد.

كما أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز