«التغير المناخي والبيئة»: جميع الأغذية في أسواق الدولة تتبع معايير «الحلال»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جميع الأغذية المتداولة في أسواق الدولة تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التي تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات الغذائية من كل ما يخالف أحكام «الحلال» في الشريعة الإسلامية.

جاء تأكيد الوزارة رداً على ما تم تداوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول قيام بعض الدول الأوروبية بالسماح بإضافة الحشرات لبعض المنتجات الغذائية.

اشتراطات

تنص اللائحة الفنية رقم 1-2055 بشأن الأغذية الحلال في الجزء الأول أن الاشتراطات العامة للأغذية الحلال على أن جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال ويستثنى من ذلك فقط الجراد وما لا يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل، ويتطلب الموافقة على دخول أي منتج غذائي يحتوى على الحشرات أو مستخلصاتها الحصول على شهادة «حلال» والتي تصدر استناداً للفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.

لوائح

وشددت الوزارة على أن يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطة الرقابية المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

وأكدت الوزارة خلو أسواق الدولة من المنتجات التي تحتوي على الحشرات وأجزائها وتدعو الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة.

رقابة

ومن جهتها، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن فرق التفتيش التابعة لها تعمل على متابعة كل المنتجات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي تنفذها على مستودعات الأغذية ومختلف منافذ بيع الأغذية والمطاعم في إمارة أبوظبي.

تحذير

جددت الهيئة تحذيرها للجمهور من الانسياق وراء الشائعات الغذائية، والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، حيث توفر الهيئة قنوات عدة لتلقي الاستفسارات الغذائية والزراعية، من بينها مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، انستغرام، فيس بوك)، إلى جانب موقعها الإلكتروني (www.adafsa.gov.ae) والذي تعمل الهيئة على تحديثه بشكل مستمر وتخصص فيه نافذة لموضوع الشائعات الغذائية ترد خلالها على أبرز الشائعات الغذائية التي يتم تداولها من حين إلى آخر.

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