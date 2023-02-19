سعيد الطاير: حريصون على تعزيز ثقافة التحول نحو اقتصاد المعرفة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تعزيز ثقافة الاستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم المبادرات الرائدة في مجال الآداب والثقافة. جاء ذلك خلال استقبال إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، حيث شاركت الهيئة في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، بصفتها «شريك الاستدامة» للمهرجان.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بدور مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم مهرجان طيران الإمارات الذي يسهم في إثراء الثقافة والأدب، إضافة إلى توعية الجماهير وتعميق تقديرهم وفهمهم للأدب والثقافات المختلفة.

وأضاف: «سعدنا بمواصلة دعم الهيئة لمهرجان طيران الإمارات للآداب بصفتها «شريك الاستدامة» الرسمي، لا سيما ونحن في «عام الاستدامة» الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كمدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

وقد أصبح مهرجان «طيران الإمارات للآداب» أحد أفضل المهرجانات الأدبية على مستوى العالم بما يتضمنه من برامج ومبادرات رائدة تسهم في تعزيز ثقافة القراءة وحب المطالعة بين أفراد المجتمع، وبناء جيل قارئ شغوف بتحصيل العلوم والمعارف».

واختتم معالي الطاير بالقول: «تواصل الهيئة دورها المجتمعي للمساهمة في غرس ثقافة الاستدامة والتوعية بتحديات التغير المناخي، وإشراك الشباب في تنفيذ خطط ومبادرات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال تنمية الثقافة وحب القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع».

من جهتها، قالت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «بينما نحتفي بمرور خمسة عشر عاماً على الانطلاقة الأولى لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أخص بالشكر جميع الرعاة لدعمهم المتواصل لجهودنا في تعزيز مكانة الأدب وتحقيق أهداف المهرجان كل عام. وتشاركنا الهيئة ، شريك الاستدامة الرسمي للمهرجان، الرؤية بأهمية دور المعرفة في تغيير حياة الناس للأفضل ».

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