تكريم الفائزين بجائزة «وزير الطاقة للتميز»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الفائزين بجائزة وزير الطاقة والبنية التحتية للتميز في دورتها الثانية.

وذلك خلال حفل نظمته الوزارة بديوانها في دبي، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات، والموظفين.

بدأ الحفل بعرض فيديو يصور رحلة التميز في الإمارات والتي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكذلك جهود الوزارة لمواصلة هذه المسيرة، وتحقيقها إنجازات متميزة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، كما اطلع الحضور على مسيرة الجائزة وحجم المشاركات الحالية، ومدى التطوير والتحديث على المعايير وفئات الجائزة بغية تعزيز مسيرة استدامة التميز في العمل المؤسسي.

وتقدم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بالتهنئة لجميع الفائزين وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز، متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم، مثنياً على دور الجائزة في تعزيز وتطوير العمل المؤسسي وفق رؤى حكومة المستقبل، وتطوير أساليب الأداء وإنجاز المهام بشكل ذكي ومرن، ودورها في تعزيز روح التنافسية، ودفع الموظفين نحو تقديم أفضل ما يملكون من قدرات ومهارات للارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي.

وأكد معاليه دور الجائزة في إحداث أثر إيجابي ونقلة نوعية في العمل المؤسسي الذي يستند إلى الأدوات الحديثة مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير العمل المؤسسي المتميز والمبتكر في الوزارة، وما شكله من حافز للموظفين على بذل المزيد من الجهد في السنوات المقبلة.

الأمر الذي يسهم في تحقيق الوزارة بشكل خاص والإمارات بشكل عام، الريادة العالمية في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأن الجائزة تعد تتويجاً لمسيرة من التميز المؤسسي لمستحقيها، ومعياراً للتطور ووسيلة للتقييم نحو مواصلة المزيد من النجاحات، فضلاً عن دعمها توجه الوزارة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

11 فئة

وأوضحت ليلى البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن الجائزة موزعة على 11 فئة، تشمل فئة مديري الإدارات، والإشرافية، والتخصصية، والشباب، والموظف الجديد، والموظف الاستشاري، إضافة إلى فئة إسعاد المتعاملين، ووظائف المستقبل، والموظف المبتكر، والاتصال الحكومي، وأبطال السعادة، وقد ترشح للجائزة 98 موظفاً، تأهل منهم 43 للمرحلة النهائية، فاز منهم 26 موظفاً في الـ 11 فئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز