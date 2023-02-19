افتتاح مسجد «الشهيد سامي المرزوقي» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «الشهيد سامي محمد علي مبارك المرزوقي» بمنطقة الخزامية في مدينة الشارقة، الذي يقع على امتداد شارع المطار ويتسع لما يزيد على 1100 مصلٍ ومصلية. شهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين، وأهالي المنطقة.

حيث أدى الحضور صلاة العشاء، ثم استمعوا إلى كلمة وعظية حول فضل بناء المساجد وعمارتها. وتجول الحضور في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شرح من منفذي المشروع حول مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي، وتعلوه منارتان بارتفاع 45 متراً، و5 قباب دائرية، وقد روعي في بنائه استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

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