مؤتمر الإصابات والكسور بدبي ينظم أكبر ورش عمل تدريبية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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واصل المؤتمر الدولي السابع للإصابات والكسور الذي يقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بدعم من هيئة الصحة، فعالياته أمس ضمن عدد من ورش العمل التدريبية لليوم الثاني على التوالي .

وتعد الأكبر من نوعها التي تقام على مستوى المنطقة فيما يتعلق بجراحة العظام وذلك لإكساب الأطباء المشاركين المهارات والخبرات العالمية بمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب في علاج مشكلات الكسور والمفاصل والعمود الفقري وغيرها بمشاركة 250 جراحاً.

وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد رئيس المؤتمر إن ورش العمل التي تم تنظيمها على مدار اليومين الماضيين شملت العديد من التخصصات الدقيقة مثل فقرات الظهر والكتف والركبة والحوض، لافتاً إلى أن حجم الإقبال على ورش العمل فاق التوقعات نظراً لأهميتها وأهمية المشرفين عليها والمواضيع التي تناقشها.

أجهزة حديثة

من جهة أخرى، شهد المعرض المصاحب للمؤتمر طرح أحدث أجهزة علاج تشوهات العظام مثل الكاحل والفخذ والركبة وجميع التشوهات الداخلية والخارجية إضافة إلى تطويل الساق عن طريق سوفت، وتمتاز بتكنولوجيا عالية جداً وحديثة عن طريق تستخدم المسامير النخاعية الشوكية المعروفة باسم «المسار الذكي» القابلة للتطويل، وتستخدم المجال المغناطيسي بين مغناطيسين من الداخل والخارج.

حيث تم إدخال مسمار في عظمة الساق ومسمار ثانٍ في الفخذ عن طريق فتحة صغيرة لا يتعدى قطرها 3 سنتمترات.

ويكون لدى المريض جهاز عند تشغيله يبدأ المغناطيسان الداخلي والخارجي بالعمل حسب برمجة الجهاز، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تدريب المريض على استخدام جهاز التشغيل الذي يتم تزويده به من قبل أطباء القسم بعد برمجته ويقوم المريض بتشغيل الجهاز كل 8 ساعات لتطويل مليمتر واحد أو واحد ونصف خلال مدة تتراوح بين 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

علاج

ومن ميزة الجهاز خروج المريض في اليوم الثاني بعد التدرب على كيفية استخدام الجهاز وبالإمكان استخدامه من أي مكان، لافتاً إلى أن الفترة التي يحتاجها المريض للعلاج تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

تقويم

كما شهد المعرض طرح أحدث أجهزة الروبوت لجراحة تقويم العظام بمساعدة الذراع الروبوتية التي تعمل بتكنولوجيا عالية الدقة تستخدم في الاستبدال الجزئي والكلي لمفصل الركبة والاستبدال الكلي لمفصل الورك في وأثناء إجراءات استبدال المفصل، يقوم الجراح بقطع العظام والغضاريف التالفة واستبدال مكونات اصطناعية مصنوعة من السبائك المعدنية والبلاستيك عالي الجودة.

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