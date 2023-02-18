11 ورقة بحثية يقدمها باحثون بـ «الشارقة للفضاء» لمعرض العلوم بالرياض

المصدر: الشارقة – البيان

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شارك عدد من الباحثين من أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بـ 11 ورقة بحثية وعلمية في المؤتمر الدولي للعلوم (ICES2023)، الذي نظمته جامعة الملك سعود في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار «العلوم لمستقبل زاهر».

ركزت الأوراق المقدمة للمؤتمر، على الأفكار المبتكرة والتقنيات المختلفة في العلوم الفضائية والفلكية، حيث قدم قسم علوم الفضاء 7 أوراق بحثية، لكل من الدكتور إلياس فرنيني، والباحثات في القسم عائشة العويس ونورة الأميري، والمهندسات مريم شريف وفاطمة الكتبي.

وقدم قسم مرصد الشارقة البصري، 4 أوراق بحثية، لكل من الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، والأستاذ الدكتور مشهور الوردات، والباحثين في القسم محمد طلافحة وسالم سهيل ومحمد مشرف وعبد الله حسين وعمار عبد الله، إضافة إلى ورقة بحثية قدمتها فاطمة الخاطري مرشد علمي في قسم القبة الفلكية والمعارض.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والتعاون في مجال العلوم، وإبراز مساهمة المرأة ودورها في العلوم، وذلك بهدف إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في علوم الفضاء والفلك.

كما يهدف إلى عرض أبرز ما توصلت إليه أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، في إطار حرصها على المشاركات الدولية.

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