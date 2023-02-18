الجامعة القاسمية بالشارقة تكرم 32 من الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت الجامعة القاسمية صباح أول من أمس عدداً من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة من الذين أسهموا في إبراز دور الجامعة الإيجابي، وذلك تقديراً لجهودهم، حيث بلغ عدد الجهات المكرمة 32 جهة، إضافة إلى 4 من الرعاة والداعمين.

وحرص جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، يرافقه الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، على تكريم الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من رؤساء الدوائر الحكومية والهيئات المختلفة والمؤسسات الإعلامية.

جاء ذلك تقديراً لجهودهم البنّاءة في تحقيق رؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية التي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية.

شمل الحفل تكريم 32 جهة حكومية، و4 من الرعاة والداعمين، وعدد من المؤسسات الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، من ضمنها صحيفة «البيان».

أنشطة مختلفة

وألقى الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، كلمة وجه فيها باقات الشكر والتقدير لكل الشركاء على ما قدموه من روافد مهمة ودعم صادق في تحقيق رسالة الجامعة القاسمية ودعم برامجها الأكاديمية وأنشطتها المختلفة.

كما أكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، مثمناً دور الشركاء والرعاة وجهودهم المثمرة وإسهاماتهم الطيبة في النجاحات التي تحققها الجامعة القاسمية في مسيرتها الأكاديمية.

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