اختتام أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتم الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أعماله في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 45 مختصاً في القطاع من 14 دولة عربية.

ومن المقرر الإعلان عن استضافة الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية خلال اجتماع اللجنة المصاحب والمتوقع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

ناقش الاجتماع في يومه الأول التقرير السنوي للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ومساهمات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في أعمال المعلومات الجغرافية المكانية.

كما ناقش الاجتماع نتائج ورش العمل الإقليمية التي عقدت على هامش الاجتماع تحت عنوان «تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية»، إلى جانب تسليط الضوء على تمكين المرأة العربية في قطاع المعلومات الجيومكانية.

واستعرض الاجتماع في يومه الثاني نتائج أعمال الفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافة لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.

واختتم الاجتماع فعالياته في اليوم الثالث بعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار ودمج أحدث التقنيات في مجال المعلومات الجغرافية المكانية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز الوعي حول تكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية التي من شأنها دعم الدول لبناء القدرة الوطنية وتمكين الدول العربية من التصدي للتحديات المحتملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم تسليط الضوء على أهمية توافق المراجع الجيوديسية الوطنية مع نظام المرجع الجيوديسي العالمي والالتزام بمشاركة وتبادل البيانات بين الدول العربية، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمشاريع المبتكرة التي تهدف الارتقاء بقطاع البيانات المكانية بمختلف مجالاته.

ووافق الاجتماع على خطة العمل المقدمة من المملكة المغربية، التي تركز على مواصلة الدراسات الخاصة بالمسارات الاستراتيجية الستة المتبقية، بعد تحديد برمجة مدققة بالنسبة لتواريخ تنفيذها ومراجعة ترجمة الدليل التنفيذي في نسخته الثانية تبعاً لتعديلات الخبراء.

كما تمت الموافقة على خطة العمل المقدمة من الجمهورية التونسية، والتي تهدف إلى استكمال تطوير النسخة الرابعة من المنصة الجيومكانية التعليمية العربية، واستكمال تطوير آليات الأمن والحماية على مستوى النظام والشبكة والتصرف، وكذلك استكمال تطوير واجهة أمامية للبوابة لإبراز جميع المعطيات المكانية الخاصة بمختلف البلدان العربية.

وتمت الموافقة أيضاً على خطة العمل المقدمة من الجمهورية الجزائرية، التي تنص على تفعيل التوصيات المتعلقة بإنجاز المرجع الجيوديسي العالمي الموحد، وتبادل الخبرات والمعارف الخاصة بالمجال، إضافة إلى

تفعيل دور الدول العربية في مسار إنشاء مركز الامتياز الجيوديسي العالمي.

وكذلك وافق الاجتماع على خطة العمل المقدمة من جمهورية مصر العربية، التي تركز على نشر الوعي فيما يخص الإطار الإحصائي المكاني العالميGSGF للدول العربية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بخصوص التعدادات باستخدام أحدث التقنيات.

وحظيت خطة العمل المقدمة من ممثل اللجنة العربية بمجموعة القطاع الخاص للجنة خبراء الأمم المتحدة لخبراء المعلومات الجغرافية المكانية العالمية بالموافقة والتي تهدف إلى تفعيل المشاركة في أعمال اللجنة العربية وتعزيز التعاون مع مجموعة القطاع الخاص (PSN UNGGIM) لدعم مبادرات اللجنة العربية.

كما تهدف إلى تنظيم ورش العمل بالتنسيق مع أمانة اللجنة والعمل على تطوير خطة عمل لتفعيل دور القطاع الأكاديمي بالتنسيق مع ممثل اللجنة العربية بمجموعة القطاع ألأكاديمي بلجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2028 وتبني إطار (IGIF) وأهداف التنمية المستدامة في مجموعة القطاع الخاص العربية.

وقال حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «نختتم أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الذي يعد منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل التجارب الخاصة بدولة الإمارات والدول العربية المشاركة.

وأفاد أن الاجتماع يسهم في تبادل الخبرات والمعارف في مجال تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة للبيانات المكانية والجغرافية بهدف تعزيز نمو مختلف القطاعات من خلال دعم عملياتها والارتقاء بخدماتها، وذلك بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مشاركة جهات عدة من بينها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى ممثلين سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وتمت استضافة مجموعة من الخبراء الدوليين لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنشآت الدولية للاطلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.

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