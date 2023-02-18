«تعاونية الشارقة» تتبرع بـ1.5 مليون درهم لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «تعاونية الشارقة» عن تبرعها بـ1.5 مليون درهم للحملة التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، بهدف إغاثة الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وخلَّف آلافاً من القتلى والمصابين والمنكوبين، إذ وفرت العديد من الخيم في كل أفرعها حتى يتمكن المتبرعون من تقديم مساعداتهم بصورة ميسرة.

خيم

وقال ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، لـ«البيان»، إن تعاونية الشارقة وفرت مجموعة من الخيم للتبرع في فروعها لفتح باب العمل الخيري والإنساني لجميع الراغبين في مساندة الأشقاء والوقوف معهم خلال محنتهم، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية بتقديم مساعدات إغاثية لدعم الضحايا والمتضررين من الزلازل في كلا البلدين، وبناءً على ذلك تم المشاركة في الحملة التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، داعياً الجميع إلى المشاركة وتقديم العون لدعم جهود الإغاثة في كل من سوريا وتركيا، مثمناً جهود جميع المؤسسات في دعم الأشقاء في سوريا وتركيا بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات الداعم دائماً لقيم العطاء، ومد يد العون والمساندة للمحتاجين على مستوى العالم، دون النظر إلى جنس أو عرق أو لون أو انتظار لرد الجميل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز