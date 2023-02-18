"آيدكس ونافدكس 2023" .. استعدادات نهائية للانطلاق بعد غد

المصدر: وام

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استعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي (آيدكس 2023)" والدفاع البحري (نافدكس 2023)" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الاستعدادات النهائية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان يوم الاثنين المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" ويستمران حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

حضر الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض .. سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، وذلك بحضور سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها اللجان الفرعية، والإمكانات البشرية والفنية لتوفير أعلى مستويات الراحة للزوار والعارضين في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر وتستقطب أكثر من 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، وتشهد مشاركة 41 جناحاً وطنياً، ويتوقع أن تستقطب أكثر 350 وفداً رسمياً، وما يزيد عن 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

و ناقشت اللجنة الأجندة النهائية لمؤتمر الدفاع الدولي، والذي يقام قبيل انطلاق المعرضين في 19 فبراير في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة أكثر من 1,800 مشارك من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم، ويتخلله 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على سير أعمال بناء أجنحة الشركات، ومواقع العروض الحية التي خلال الحدث في منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك والتي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات التي تلائم أحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.

وعقب الاجتماع قام سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري بحضور سعادة حميد مطر الظاهري بجولة في إرجاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض تفقد خلالها سير أعمال البناء للأجنحة، والاستعدادات النهائية لانطلاق المعرضين بداية الأسبوع القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021، وذلك مع ارتفاع المساحة الإجمالية لمعرض نافدكس إلى 57 ألف متر مربع.

ويشهد معرض نافدكس هذا العام مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول هي باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

وتستضيف نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس الدورة الأولى من محادثات آيدكس ونافدكس، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تستقطب أهم قادة الفكر وواضعي السياسات والباحثين والمفكرين لحضور جلساتها الهامة وتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع.

ويشتمل المعرضان لأول مرة في تاريخ آيدكس على خاصية اللمحة العامة للحدث والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة. فيما تُقدم جولة مسار الابتكار مجموعة مختارة من المنتجات المبتكرة المعروضة لتسهل على زوار المعرضين التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات.

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