طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

الخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة **:**المد الثاني عند الساعة 02:18 و الجزر الأول عند الساعة 19:25 و الجزر الثاني عند الساعة 06:39.

ويكون بحر عمان مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:20 و المد الثاني عند الساعة و21:54

و الجزر الأول عند الساعة 15:04و الجزر الثاني عند الساعة 03:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 85 55

دبي 23 18 85 55

الشارقة 24 17 85 50

عجمان 24 19 90 65

أم القيوين 23 17 90 55

رأس الخيمة 25 17 90 40

الفجيرة 28 20 75 30

العـين 26 16 90 35

ليوا 24 12 85 45

الرويس 21 17 80 55

السلع 22 15 70 40

دلـمـا 20 17 75 55

طنب الكبرى 21 20 90 70

طنب الصغرى 21 20 90 70

أبو موسى 21 20 90 70



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