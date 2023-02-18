"حمدان" أصغر متطوع إماراتي في حملة "جسور الخير" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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نشأ حمدان الهاشمي (9 سنوات) إماراتي الجنسية، محباً للخير والمشاركة المجتمعية، مستمداً ذلك مما غرسه أفراد أسرته، وسيرة قائدها المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومنذ الساعات الأولى اليوم (السبت)، حرص حمدان على التواجد في قاعة المشرف بأبوظبي والتي خصصتها هيئة الهلال الأحمر كمقر لتسجيل وعمل المتطوعين للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، عبر المشاركة في تجهيز وتجميع الطرود الغذائية.

وقال حمدان الهاشمي لـ "البيان" إنه خصص إجازته الأسبوعية، لتشجيع زملائه في المدرسة وجيرانه في مقر سكنة على المشاركة في الحملة، مضيفاً بأن الهدف الأساسي الذي يسعى من أجله هو نشر ثقافة التكاتف بين كافة أفراد المجتمع خصوصاً فئة الطلبة، وذلك من خلال لفت انتباه ذويهم لما أقوم به لتشجيع أبنائهم على التطوع والمشاركة في مد يد العون للمحتاجين.

وأوضح أن العمل التطوعي، أكسبه قيماً ومهارات جديدة سيحرص على تطبيقها في حياته، منها الدقة والمسؤولية والتركيز على قيمة العمل الجماعي وأهميته في تسهيل العمل وإنجازه بمستوى عال من الجودة، داعياً في الوقت نفسه، كافة الأسر وأولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على دعم ومساعدة المحتاجين وغرس ثقافة التطوع في نفوسهم.

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