رئيس أركان القوات المسلحة : «آيدكس ونافدكس 2023» 30 عاماً من الإنجازات والنجاحات

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أكد معالي الفريق الركن مهندس، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة أن صناعة المعارض في دولة الامارات باتت عنصراً بارزاً في سياستها تجاه العالم، فبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه معرض إكسبو 2020، رغم الظروف الصحية العالمية، ها نحن اليوم نُطل على العالم من جديد لنمد جسور التعاون والصداقة لمختلف شعوب العالم ولنؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي لاستضافة المحافل والأحداث العالمية.

وقال معاليه - في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023" - إن معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بجميع فعالياته وأنشطته هو نموذج عملي تلتقي فيه القوى الصلبة بالقوة الناعمة وصورة مُشرفة لنجاح الكوادر الإماراتية الشابة على تولي مسؤولية تنظيم وإنجاح أكبر الأحداث الدولية ومجاراة المعارض العالمية.

وفي ما يلي نص الكلمة:

"تشهد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً تكنولوجيا وفكرياً مُتنامياً يحاكي النهضة الإنسانية الإماراتية التي أكملت أكثر من نصف قرنٍ على تأسيسها وباتت اليوم نموذجاً حضارياً يشار إليه بالبنان وواحة أمن وسلام وسط بيئة أمنية صعبة ومعقدة؛ ما كان لهذا النجاح اللافت أن يتحقق لولا رؤية ونهج القيادة الرشيدة المتمثل في تبني سياسة وطنية قائمة على الاعتماد على الذات من أجل الحفاظ على مُقدرات هذا الوطن، حيث يتجلى ذلك من خلال دعم الصناعة الدفاعية الوطنية وبناء الجندي الإماراتي وصقل خبراته العسكرية وتزويده بكل ما يحتاجه من معرفة ومعدات وتكنولوجيا متطورة تؤهله ليصل إلى الاحترافية المهنية والجاهزية الفنية للدفاع عن ثرى هذا الوطن الغالي وليكون أداة سلم وأمان في المسارح الإقليمية والعالمية وصورة مُشرفة للإنسان الإماراتي.

ومن خلال هذه الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة المتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تستعد وزارة الدفاع وشركاؤها لتنظيم الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس" ومؤتمر الدفاع المصاحب لها، حيث ترحب أبوظبي بكبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية وجميع الوفود العسكرية من صناع القرار والمهتمين بهذا القطاع الهام في دورة استثنائية يكمل فيه هذا المعرض 30 عاماً على انطلاقه شهد خلالها الكثير من الإنجازات والنجاحات ولا يزال يعد بالكثير.

إن صناعة المعارض في دولة الامارات باتت عنصراً بارزاً في سياستها تجاه العالم، فبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه معرض إكسبو 2020، رغم الظروف الصحية العالمية، ها نحن اليوم نُطل على العالم من جديد لنمد جسور التعاون والصداقة لمختلف شعوب العالم ولنؤكد على مكانة الامارات كمركز اقليمياً لاستضافة المحافل والاحداث العالمية؛ إن معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بجميع فعالياته وأنشطته هو نموذج عملي تلتقي فيه القوى الصلبة بالقوة الناعمة وصورة مُشرفة لنجاح الكوادر الإماراتية الشابة على تولي مسؤولية تنظيم وانجاح كُبرى الاحداث الدولية ومجاراة المعارض العالمية.

على الصعيد الدولي، أصبح معرض "آيدكس" المنصة المفضلة للشركات العالمية وحدثا بارزا ومُنتظرا على خارطة المعارض الدولية المتخصصة؛ إن معرض "آيدكس" يمثل فرصةً لعرض آخر ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الوطنية والعالمية من تسليح وتكنولوجيا وأنظمة مُبتكرة ومعدات مُدعمة بالذكاء الاصطناعي تستعين بها القوات المسلحة للدول لرد أي تهديد والتغلب على المخاطر؛ بالنسبة للعسكريين والمهتمين يوفر المعرض منصة للاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل التجارب الناجحة التي تعرضها الشركات العالمية تحت سقف واحد، إضافةً إلى فرصة تبادل الأفكار والآراء، كما أن معرض "آيدكس" يعكس مدى التنسيق بين مؤسسات الدولة وتضافر جهود الجهات المعنية لتحقيق هدف إنجاح هذا المحفل، الأمر الذي يُعزز الثقة بتلك الجهات الوطنية على تنظيم كبرى المعارض بما يُكرس دور ومكانة الإمارات الإقليمية والعالمية ".

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