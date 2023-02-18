زواج 1638 مواطنة من غير مواطن في 12 سنة

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أظهرت إحصاءات رسمية حديثة حول أعداد حالات زواج المواطنات الإماراتيات من أزواج غير مواطنين، تم تسجيلها في أربع إمارات بالدولة هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، إبرام الأقسام المعنية، لـ 1638 عقد زواج لمواطنة من غير مواطن، خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2022.

وأوضحت الأرقام الإحصائية التي أصدرتها وزارة العدل أخيراً، حول عقود زواج المواطنات من غير مواطنين، خلال السنوات 12 الماضية، وحصلت «البيان» على نسخ منها، استحواذ إمارة الشارقة على النسبة الأكبر من إجمالي عدد عقود الزواج المبرمة بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن، بنسبة 54.6 % بواقع 895 عقداً.

وبحسب الإحصائيات، فقد جاءت إمارة عجمان في المرتبة الثانية بواقع 453 عقد زواج مسجل، وبنسبة وصلت إلى 27.6 %، تلتها إمارة الفجيرة التي شهدت تسجيل 181 عقداً، بنسبة 11 %.

إما إمارة إم القيوين، فقد شهدت المحاكم التابعة لها تسجيل 109 عقود، خلال الفترة ذاتها وبنسبة وصلت إلى 6.6 %. وأوضح التقرير الإحصائي، بأن العقود المسجلة تم إبرامها في 11 محكمة تتبع للإمارات الأربع، منها 6 محاكم في إمارة الشارقة، ومحكمتان في الفجيرة، ومحكمتان في إم القيوين، ومحكمة واحدة في عجمان.

وكانت وزارة العدل، قد أقرت في وقت سابق، حزمة من المبادرات الهادفة لتسهيل إجراءات الزواج منها اعتماد نظام الزواج «عن بُعد» والذي لا يحتاج إلى حضور جميع الأطراف إلى المحكمة، حيث تتم الإجراءات من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه من دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

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