«صحة بلدية الذيد»: زيارات تفتيشية لـ1963 منشأة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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أكد أحمد مصبح الطنيجي، رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد، أن قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد نفذ 1963 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والبيطرية.

وكذلك المنشآت الصحية التابعة لمدينة الذيد خلال الشهر الأول من العام 2023، أسفر عنها 37 مخالفة و270 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية، بالإضافة إلى إتلاف 640 كيلوغراماً من المواد الجافة، و63 لتراً من المواد السائلة، مبيناً أن هذه الزيارات تأتي من منطلق حرص البلدية على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية والمواد الصحية المعروضة في الأسواق وكذلك سلامة المستهلكين.

وأضاف لـ«البيان» أن المخالفات التي تم تحريرها جاءت بسبب عدم التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات والمعايير والضوابط الصحية المعمول بها في البلدية، موضحاً أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في وجود منتجات غذائية ومستلزمات صحية منتهية الصلاحية، وعدم تجديد البطاقات الصحية الخاصة بالعمال داخل تلك المنشآت، وتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، وإذابة التجميد عن اللحوم بطريقة غير صحيحة. وأوضح رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد أن المفتشين يركزون خلال زياراتهم التفتيشية على مناطق التخزين.

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