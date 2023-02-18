«كهرباء دبي» و«يوتلسات» تبحثان توسيع أسطول الأقمار الاصطناعية النانوية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «يوتلسات» الفرنسية المشغلة للأقمار الاصطناعية، برئاسة إيفا بيرنكي، الرئيسة التنفيذية لـ«يوتلسات».

يشار إلى أن التعاون بين الهيئة و«يوتلسات» يهدف إلى استكشاف آفاق دمج أقمار «يوتلسات» ذات المدار الأرضي المنخفض (ELO) مع برنامج «سبيس دي» وتوسيع أسطول الأقمار الاصطناعية النانوية للطرفين، علاوة على تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم. في بداية اللقاء استعرض الطاير أهم مبادرات ومشاريع الهيئة في تعزيز مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة وكفاءة الطاقة، ومنها برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي» الذي يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الدولة في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.

وأشار معاليه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتعزيز الكفاءة والفاعلية التشغيلية لشبكات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي إلى جانب التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.

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