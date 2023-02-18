وفد مصري يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطّلع وفد وزارة الداخلية المصرية برئاسة اللواء محمد أحمد محمد أبو زهرة نائب مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة للتدريب على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ورحب العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بزيارة الوفد للأكاديمية، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني بحضور مديري الإدارات.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح حول القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من خلال عرض تقديمي، وأشاد بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب بإتباع أفضل المعايير العالمية. واطلع خلال زيارته في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي على أهداف مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

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