الإمارات تغيث سوريا وتركيا بـ 2624 طناً من المساعدات

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت الإمارات لليوم الـ 12 على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا، والتي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 58 طائرة شحن محملة بـ 1918 طناً من المواد الإغاثية، وكذلك 39 طائرة شحن محملة بـ 706 أطنان إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 97 تحمل على متنها 2624 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية بتركيا في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات متطورة في مجال البحث والإنقاذ. واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب التركية 174 حالة من المصابين والمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أخيراً وقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الضرورية والعاجلة لهم وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

جهود

وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي المقام على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سريراً و4 أسرّة عناية ويعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا، 3 عمليات جراحية كبيرة إضافة إلى تنويم 2 من المصابين، وذلك في ظل مواصلة مهامه الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الكارثة الإنسانية التي يمرون بها.

التزام

وجاء إنشاء المستشفى تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن عملية «الفارس الشهم /‏‏‏‏ 2» التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وتجسد التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية للحد من وطأة المعاناة البشرية، وحرصها الدائم على الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين ضحايا النزاعات والكوارث في جميع دول العالم.

جهود استثنائية

وبذل الفريق المشرف على المستشفى الميداني جهوداً استثنائية في إنشاء المستشفى في زمن قياسي وتوفير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات الطبية، حيث يضم المستشفى 15 طبيباً من مختلف التخصصات و60 ممرضاً ومساعداً فنياً إضافة إلى متخصصين في الجانب النفسي لاستقبال الأشخاص الذين يعانون من مختلف الحالات النفسية كالقلق ونوبات الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة الكارثة.

أقسام

ويتكون المستشفى من أقسام عدة، منها الاستقبال والفرز والطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة والأسنان والأشعة المقطعية والسينية والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية، إضافة إلى قسم طوارئ مجهز بالكامل.

تصنيف

يصنف المستشفى الميداني الإماراتي كمستشفى ميداني مستوى ثالث حسب التصنيفات الدولية والذي يعد للحالات الجراحية المعقدة والحرجة مثل العمليات الجراحية الكبرى، حيث إن المستشفى الميداني مستوى أول يعد مستشفى غير جراحي «مستوصف» يقوم بفرز المرضى وإجراء الإسعافات الأولية، بينما المستشفى الميداني مستوى ثانٍ هو مستشفى جراحي بسيط للحالات الجراحية الطفيفة، كما يعتبر المستشفى الميداني الإماراتي هو أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يسهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا.

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