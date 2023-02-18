برنامج خبراء الإمارات يعلن أسماء المشاركين والموجهين في الدفعة 3

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن «برنامج خبراء الإمارات» أسماء المشاركين والموجهين في الدفعة الثالثة للبرنامج وجرى اختيار 15 من قادة القطاعين الحكومي والخاص لتولي مهمة توجيه المشاركين وتركز النسخة الثالثة من البرنامج على ثلاث مجموعات استراتيجية تشمل النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنية التحتية.

ويهتم البرنامج بالاستدامة والاستفادة من استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».. فيما يهدف إلى الإسهام في دعم الرؤية الاستراتيجية للدولة في مختلف القطاعات من خلال إعداد المواهب القيادية وتأهيلهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.

كما يركز على التفكير الإبداعي والتجارب التفاعلية بين الموجهين والمشاركين من خلال الحوارات والأنشطة التجريبية المتنوعة.

وقال أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات إن البرنامج يسهم في تطوير كفاءات الجيل القادم من الكوادر الإماراتية.

وأضاف أن الدفعة الثالثة تضم مجموعة من المشاركين المتميزين الذين جرى اختيارهم ضمن مجموعة كبيرة من المتخصصين الموهوبين وذوي الخبرة من خلال عملية اختيار تنافسية.. سيشرف عليهم نخبة من الموجهين من مختلف القطاعات.. مشيراً إلى اختيار 15 مشاركاً من بين حوالي 900 متقدم للمشاركة. وتضم قائمة الموجهين والمشاركين:

1 - النمو الاقتصادي:

ــ التنمية الاقتصادية.. الموجه: معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والمشارك: محمد طرموم مدير مساعد أول، الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار.

ــ الإعلام والاقتصاد الإبداعي.. الموجه: منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، المشارك: وحيدة الحضرمي، مدير إدارة ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية في وزارة الثقافة والشباب.

ــ الفضاء.. الموجه: سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، المشارك: عبد الله الشحي، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء.

ــ التكنولوجيا والابتكار.. الموجه: بينج شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، المشارك: الدكتور عبد الله الشمري، الرئيس التنفيذي، HCMS.ai.

ــ العلوم والأبحاث المتقدمة.. الموجه: البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المشارك: الدكتورة أمينة السميطي، أستاذ جامعي مشارك، جامعة خليفة.

ــ السياحة والضيافة.. الموجه: هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، المشارك: عائشة المطروشي، رئيس قسم تطوير القطاع السياحي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

2 ــ التنمية الاجتماعية:

ــ التعليم.. الموجه: معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم، المشارك: حارث الهاشمي، مدير إدارة الريادة الاستراتيجية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ــ الثقافة.. الموجه: عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، المشارك: إيمان المغيري، رئيس قسم الاتصال في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ــ تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية.. الموجّه: معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة، المشارك: طلال فارس، مدير إدارة الأسرة والمجتمع في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي

ــ السياسات والخدمات الحكومية.. الموجّه: معالي مريم الحمادي وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء، المشارك: المهندسة سلامة الفلاسي، مبرمج أول ورئيس مجلس القيادات الشابة في القيادة العامة لشرطة دبي.

ــ الصحة والرفاهية.. الموجه: الدكتور خورخيه أ. غوزمان، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، المشارك: فاطمة العلي، مدير مشاريع في شركة مبادلة للرعاية الصحية.

3 ــ الاستدامة والبنية التحتية

ــ الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.. الموجه: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المشارك: سعود النوري، رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.

ــ الأمن الغذائي والمائي.. الموجه: معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، المشارك: حمد الشحي، مدير الاستثمار في (ADQ) القابضة.

ــ التنقل والخدمات اللوجستية.. الموجه: فلاح محمد الأحبابي، المشارك: عبد الله الهيدان، مدير مشاريع، إدارة التخطيط والمشاريع للمجموعة في «دي بي ورلد».

ــ البيئة وتغير المناخ.. الموجه: الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي،المشارك: ميثاء الهاملي، مدير قسم التقييم والحفاظ البحري، قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي.

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