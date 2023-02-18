ثاني الزيودي: علاقات متينة بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً من أعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، برئاسة ويليام سي داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، والوقوف على ما تم إنجازه في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل العام 2020.

وأكد معاليه ، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات، والولايات المتحدة، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً كبيراً ومتواصلاً في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

تطورات

وأطلع معالي الزيودي أعضاء المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100 %.

وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

رؤية

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت اليوم وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية والقوانين التي أقرتها مركزاً اقتصادياً عالمياً ولاعباً مؤثراً في حركة التجارة الدولية، ويشهد اقتصادها نمواً متسارعاً وهو ما يمكن أن نراه من خلال نسبة النمو الإيجابية التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2022.

والتي بلغت 8.5 %، فيما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً تريليونين و233 مليار درهم في عام 2022، بنمو 17 % مقارنةً مع 2021، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم».

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