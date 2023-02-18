خطط علاجية وبرامج استباقية لتعزيز الصحة المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس أعمال مؤتمر الصحة النفسية الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في فندق شنغريلا بدبي تحت شعار «التحول في الرعاية الصحية النفسية»، بحضور الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال الطب النفسي، والمتخصصين في مجال السلوكيات النفسية والعقلية من مختلف أنحاء العالم.

وأفاد الدكتور عصام الزرعوني في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر بأن شعار المؤتمر والمتمثل بـ«التحول في الرعاية الصحية النفسية» جاء ليعكس دور القيادة الرشيدة وجهودها الدؤوبة والمتواصلة للارتقاء بقطاع الخدمات الصحية.

وأكد أن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً من أجل تعزيز جودة الحياة ودعم الصحة النفسية بشكل خاص لجميع فئات المجتمع، فتوجت هذه الجهود بإطلاق سياسات في العديد من القطاعات الصحية ومن أهمها إطلاق «السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية».

بدورها أوضحت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن المؤتمر يرتكز على أربعة محاور وهي الابتكار في الصحة النفسية، ومحور تعزيز خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومحور الوقاية من الاضطرابات النفسية، ومحور جودة الحياة في بيئة العمل.

يشارك في أعمال المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «التحول في الرعاية الصحية النفسية» نخبة من الأطباء والخبراء النفسيين والمختصين في مجال الصحة النفسية من مختلف أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات وفق أعلى معايير الجودة، وترسيخ الاعتراف متزايد بالدور المهم الذي تلعبه الصحة النفسية في تحقيق أهداف التنمية العالمية.

كما يهدف إلى إكساب مجتمع الرعاية الصحية النفسية بالمعارف والمهارات الخاصة بأحدث المفاهيم والممارسات والتوقعات المستقبلية.

ويضم المؤتمر منصة «ميتا هيلث ميتافريس» وهي أول منصة للرعاية الصحية في العالم أطلقتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باستخدام أول تقنية للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد، إلى جانب جلسات حوارية تناقش تعزيز الصحة النفسية وإعادة التأهيل، وسبل الحد من ثقافة العيب التي ترافق هذه المجال، والتطرق إلى الخطط الوطنية حول سياسة الصحة النفسية، علاوة على جلسة حول أحدث الابتكارات الصحية النفسية.

كما يستعرض المؤتمر موضوع إدارة المخاطر في الصحة النفسية، والعلاجات الذكية الرقمية الموجهة للمراهقين .

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