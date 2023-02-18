حاكم رأس الخيمة يشيد بجهود «الطاقة والبنية التحتية» في تنفيذ المشاريع الحيوية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على خطط وبرامج وزارة الطاقة والبنية التحتية وأحدث المشاريع التي تنفذها الوزارة في إمارة رأس الخيمة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء أمس.

مبادرات

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح من معالي الوزير، حول أهم مبادرات ومشاريع الطاقة في رأس الخيمة ودولة الإمارات بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتنفيذ كافة الخطط الوطنية الرامية إلى ترشيد الاستهلاك ودفع جهود الاستدامة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالجهود المبذولة من وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع الحيوية التي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية في كافة إمارات الدولة، وثمن الجهود الوطنية التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاستدامة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحكومة رأس الخيمة.

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