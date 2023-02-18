2000 مشارك بفعاليات المؤتمر الدولي السابع للإصابات والكسور

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي وبدعم من هيئة الصحة بدبي، انطلقت امس فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للإصابات والكسور الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023 بفندق ميريديان - دبي.

حضر فعاليات الافتتاح عوض الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمشاركة حوالي 2000 متخصص في مجال العظام والكسور.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر أنه على مدار السنوات الست الماضية، أصبح المؤتمر وجهة فاعلة للعاملين بقطاع جراحة العظام من داخل الدولة ومختلف دول المنطقة العربية.

وأشار إلى أن بالرغم من أن جائحة كورونا قد أضرت بشكل كبير بالتجمعات العلمية وقد توقف الكثير من المؤتمرات على مستوى العالم، ولكن هذا لم يثنينا من إقامة المؤتمر في الثلاث سنوات السابقة، وتم نقل المؤتمر والورش التدريبية نقلاً حياً.

كما استعرض الدكتور بلال البرنامج العلمي للمؤتمر، موضحاً أنه سيحاضر بالمؤتمر هذا العام 49 جراحاً من أفضل جراحي العظام في العالم للتحدث في أحدث التقنيات في جراحة العظام والكسور، يأتي المحاضرون من 19 دولة في العالم.

وأضاف: للحفاظ على التوازن بين التعليم النظري والتطبيق العملي تقام بالتوازي مع المؤتمر 10 ورش عمل تطبيقية على مدى أربعة أيام تقدر الأكبر على مستوى المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الهاشمي خلال كلمته أن رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية لهذا المؤتمر هي بمثابة فخر لها لمواصلة تحقيق رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤسس الجائزة من خلال تقديم الدعم لكل الأنشطة المعنية بالتعليم الطبي المستمر.

وقال: إن الجائزة لا تدخر وسعاً في مساندة كل القطاعات الصحية داخل الدولة وخارجها وفي كل التخصصات الصحية، ترسيخاً لرؤية راعيها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

يشار إلى أن المؤتمر يستضيف هذا العام نخبة من أمهر جراحي العالم والمنطقة العربية في مجال جراحة الإصابات وكسور العظام، وشارك في المؤتمر أكثر من 2000 من متخصصي جراحة العظام من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر برنامجاً علمياً ثرياً من خلال جلسات علمية قدمها نخبة من المتخصصين ناقشوا أحث المستجدات وأفضل الممارسات في إصابات الورك واستبدال مفصل الورك، إضافة إلى مناقشة بعض الحالات، وإصابات الركبة وما وصلت إليه الأبحاث للتعرف على الأسباب وأفضل الطرق للوقاية وعلاج آلام الركبة.

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