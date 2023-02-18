«زايد للإسكان» و«الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد بمبنى البرنامج في دبي، رحب المهندس محمد المنصوري بالوفد الضيف، مشيداً بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ أجندة التنمية الحضرية ومستهدفات التنمية المستدامة SDG، وبمستوى التعاون القائم الذي يربط بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والبرنامج في العديد من المبادرات الإسكانية والحضرية المحلية والإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي الجانبين، استعراض جهود زايد للإسكان في صياغة مستقبل مستدام من خلال المشروعات التي يتولى تنفيذها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والرفاهية وتعزيز جودة الحياة لمواطني الإمارات، ودعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات.

كما قامت ميمونة شريف بتقديم الدعوة الرسمية لدولة الإمارات لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني لموئل الأمم المتحدة، مرحبةً وداعمة لنية الدولة في الترشح لعضوية برنامج المستوطنات البشرية لما لذلك من ترجمة واضحة لجهود دولة الإمارات والتزامها الدولي لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية في المدن.

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